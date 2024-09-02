Вестерн, молодёжная драма и альтернативная классика: что смотреть на фестивале «Мир русского театра»-2024

Стартовал V международный фестиваль русскоязычных театров зарубежья, организованный Некоммерческим фондом «Мир Театрала» и журналом «Театрал». Форум при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет проходить в онлайн-формате, и поклонники театра получат возможность, не выходя из дома, бесплатно увидеть спектакли, созданные в самых разных странах. Оргкомитет фестиваля «Мир русского театра» до 6 сентября представит в онлайн-пространстве 10 постановок, которые идут на сценах Парижа, Вашингтона, Цюриха, Бостона, Флоренции и других зарубежных городов.

«Мы очень рады, что нам удается сохранять этот форум, который был задуман нами для продвижения русской культуры, русского языка в дальнем зарубежье и для поддержки русскоязычных театральных коллективов, – говорит президент фестиваля, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. – В нынешние драматические времена их миссионерская по своей сути работа исключительно важна. И мы искренне благодарны, что они откликнулись на приглашение, прислав интересные постановки разных форматов и для разных возрастных аудиторий. Некоторые спектакли можно будет смотреть всей семьей, забыв о границах, расстояниях и проблемах. Спасибо всем за это!».

Одним из участников онлайн-форума стал «Центр Интернационального Театра», который за 30 лет работы был отмечен многими национальными и международными наградами, в том числе – премией зрительских симпатий «Звезда Театрала». Сегодня оазис русского искусства, во главе которого стоит режиссёр Ольга Мельник, базируется в итальянской Флоренции. На фестивале «Мир русского театра» ее интернациональный коллектив представит моноспектакль «Звёздный дождь» (12+) – постановку-«поэтический момент», в основу которой легли произведения советского клоуна-мима, писателя Леонида Енгибарова.

«Мир русского театра» покажет и необычную гоголевскую «Шинель» (18+), которую поставили под испанским солнцем – в Театральной студии Юлии Ващенко (г. Валенсия). Коллектив работает на двух языках, обучает и адаптирует людей через погружение в искусство. На этот раз актёры-любители вместе со зрителями окунутся в мир, где «маленький человек» живет среди «больших господ». Шинель здесь обретает свое физическое воплощение, а вся история показывается по-новому – с помощью пластики.

Тему русской классики продолжат и актёры Школы «Эрудит» и Театра-студии «Карусель» из США (г. Бетесда). Они взялись за сцены из романа в стихах «Евгений Онегин» (12+) – даже несмотря на то, что для большинства юных артистов русский язык не является родным.

Следующая остановка форума – Казахстан, Петропавловск. Там работает Молодёжная студия «Тишина Закулисья», где спектакли создают школьники и студенты под руководством педагога Рината Исмаилова. На фестивале «Мир русского театра» они покажут молодёжную драму «Март и Слива» (12+). Спектакль поднимет сложные, но очень важные темы одиночества, недопонимая, нарушенной коммуникации со сверстниками, взрослыми. И что из этого всего может случиться с ребёнком.

Психологическую драму также представит Театр Сценической Классики, первый русский театр в швейцарском Цюрихе. «Путник» (16+) по Валерию Брюсову – это рассказ про бунт человека против самого себя. Мечты героини сталкиваются с реальность, но кто из них сможет победить?

В программе «Мира русского театра» найдутся и постановки для семейного просмотра. Один из них – это мюзикл «Мама» (4+) от стокгольмского GARBO TEATER, который основала ученица Дмитрия Бертмана Евгения Пономарёва. Её команда по-новому взглянула на знаменитый фильм с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским, но сделала свой, альтернативный конец для их героев.

А Театр «Апрелик» из Парижа предложит маленьким и взрослым отправиться за приключениями с «Тринадцатой звездой» (10+). Действие развернется в загоне бегового клуба, где гончих собак тренируют на кроликах. И одному из них выпадает шанс наконец-то обрести свободу…

Настоящим подарком для зрителей «Мира русского театра»-2024 станет показ комедии в ретро-стиле «Сильные чувства» (12+), созданной Театром «Круг» из Бостона (США). Этот спектакль наполнен иронией, гротеском и ностальгией, а в его основе – пьесы Михаила Зощенко, Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Виктора Ардова. Что-то зритель знает уже давно, а какие-то сюжеты встретит впервые.

Также в рамках форума организаторы представят два специальных показа. Постановка «Несожжённые письма» из Вашингтона (США) расскажет о нежных чувствах, которые возникли между физиком Альбертом Эйнштейном и женой скульптора Маргаритой Коненковой. Свидетелем их любви стала переписка. А музыкальный театр «Зеркало», который находится в Вирджинии (США), отправит зрителей в жаркую Испанию. Там их будут ждать герои мюзикла «Собака на сене», любовные страсти и зажигательные танцы от артистов театра.

Спектакли будут доступны для просмотра со 2 по 6 сентября включительно в социальной сети ВКонтакте и на сайте фестиваля. Оставляем активные ссылки и коды для встраивания трансляций каждого из участников «Мира русского театра»:

Фестиваль «Мир русского театра» учреждён журналом «Театрал» и проводится Некоммерческим фондом «Мир Театрала» с 2017 года. Его главной идеей является поддержка и продвижение творчества русскоязычных театральных коллективов в самых разных уголках планеты. В разные годы участниками этих форумов, которые проходили в итальянской Тоскане, в Берлине и в Москве, становились русскоязычные театры из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, США, Италии, Англии, Дании, Израиля, Польши и Швейцарии. Они показывали свои спектакли, обсуждали с экспертами наболевшие проблемы, укрепляли новые творческие контакты и расширяли аудиторию. Лучшие спектакли были приглашены для показа в Москву. Сейчас русскоязычные театральные деятели разных стран смогут встретиться снова – уже в рамках онлайн-фестиваля «Мир русского театра».

Медиа-группа АртМосковия является одним из информационных партнеров фестиваля.

Фото – сайт rusteatr.com