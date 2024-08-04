Вестерн, молодёжная драма и альтернативная классика на фестивале «Мир русского театра»-2024

Несожжённые письма, Театр русской классики, Вашингтон, США

В первую неделю сентября состоится V международный фестиваль русскоязычных театров зарубежья, организованны Некоммерческим фондом «Мир Театрала» и журналом «Театрал». Форум при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет проходить в онлайн-формате, и поклонники театра получат возможность, не выходя из дома, увидеть спектакли, созданные в самых разных странах. Оргкомитет фестиваля «Мир русского театра» представит в онлайн-пространстве 9 постановок, которые идут на сценах Парижа, Вашингтона, Цюриха, Бостона, Флоренции и других зарубежных городов.

«Мы очень рады, что нам удается сохранять этот форум, который был задуман нами для продвижения русской культуры, русского языка в дальнем зарубежье и для поддержки русскоязычных театральных коллективов, — говорит президент фестиваля, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. — В нынешние драматические времена их миссионерская по своей сути работа исключительно важна. И мы искренне благодарны, что они откликнулись на приглашение, прислав интересные постановки разных форматов и для разных возрастных аудиторий. Некоторые спектакли можно будет смотреть всей семьей, забыв о границах, расстояниях и проблемах. Спасибо всем за это!».

Одним из участников онлайн-форума стал «Центр Интернационального Театра», который за 30 лет работы был отмечен многими национальными и международными наградами, в том числе – премией зрительских симпатий «Звезда Театрала». Сегодня оазис русского искусства, во главе которого стоит режиссер Ольга Мельник, базируется в итальянской Флоренции. На фестивале «Мир русского театра» ее интернациональный коллектив представит моноспектакль «Звездный дождь» (12+) – постановку-«поэтический момент», в основу которой легли произведения советского клоуна-мима, писателя Леонида Енгибарова.

«Мир русского театра» покажет и необычную гоголевскую «Шинель» (18+), которую поставили под испанским солнцем – в Театральной студии Юлии Ващенко (г. Валенсия). Коллектив работает на двух языках, обучает и адаптирует людей через погружение в искусство. На этот раз актеры-любители вместе со зрителями окунутся в мир, где «маленький человек» живет среди «больших господ». Шинель здесь обретает свое физическое воплощение, а вся история показывается по-новому – с помощью пластики.

Евгений Онегин, Театр-студия русской школы «Эрудит», Мериленд, США

Тему русской классики продолжат и актеры Школы «Эрудит» и Театра-студии «Карусель» из США (г. Бетесда). Они взялись за сцены из романа в стихах «Евгений Онегин» (12+) – даже несмотря на то, что для большинства юных артистов русский язык не является родным. Следующая остановка фестиваля – Казахстан, Петропавловск. Там работает Молодежная студия «Тишина Закулисья», где спектакли создают школьники и студенты под руководством педагога Рината Исмаилова. На фестивале «Мир русского театра» они покажут молодежную драму «Март и Слива» (12+). Спектакль поднимет сложные, но очень важные темы одиночества, недопонимая, нарушенной коммуникации со сверстниками, взрослыми. И что из этого всего может случиться с ребёнком.

Март и Слива, Молодежная студия «Тишина Закулисья», Петропавловск, Казахстан

Психологическую драму также представит Театр Сценической Классики, первый русский театр в швейцарском Цюрихе. «Путник» (16+) по Валерию Брюсову – это рассказ про бунт человека против самого себя. Мечты героини сталкиваются с реальность, но кто из них сможет победить? В программе «Мира русского театра» найдутся и постановки для семейного просмотра. Один из них – это мюзикл «Мама» (4+) от стокгольмского GARBO TEATER, который основала ученица Дмитрия Бертмана Евгения Пономарева. Ее команда по-новому взглянула на знаменитый фильм с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским, но сделала свой, альтернативный конец для их героев. А Театр «Апрелик» из Парижа предложит маленьким и взрослым отправиться за приключениями с «Тринадцатой звездой» (10+). Действие развернется в загоне бегового клуба, где гончих собак тренируют на кроликах. И одному из них выпадает шанс наконец-то обрести свободу…

Мама, GARBO TEATR, Стокгольм, Швеция

Настоящим подарком для зрителей «Мира русского театра»-2024 станет показ комедии в ретро-стиле «Сильные чувства» (12+), созданной Театром «Круг» из Бостона (США). Этот спектакль наполнен иронией, гротеском и ностальгией, а в его основе – пьесы Михаила Зощенко, Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Виктора Ардова. Что-то зритель знает уже давно, а какие-то сюжеты встретит впервые.

Также в рамках специального показа организаторы форума представят постановку «Несожженные письма» из Вашингтона (США). Спектакль расскажет о нежных чувствах, которые возникли между физиком Альбертом Эйнштейном и женой скульптора Маргаритой Коненковой. А свидетелем их любви стала переписка.

Увидеть все работы можно на онлайн-фестивале «Мир русского театра», который пройдёт на онлайн-площадках журнала «Театрал» (YouTube, «ВКонтакте») и на сайте смотра.

Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос») входит в состав информационных партнёров Фестиваля.