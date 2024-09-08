Студенты МХПИ разработали новые декорации к спектаклю «Золушка» в театре-студии Всеволода Шиловского

За две с половиной недели команда МХПИ справилась с непростой задачей: создать функциональные и эстетически привлекательные декорации для камерного пространства театра-студии. Особенность площадки заключается в ее небольших размерах — ширина сцены составляет около 16 метров, глубина всего 4 метра, а высота не превышает 3 метров. Эти ограничения потребовали от студентов нестандартных решений и инновационных подходов. В основу концепции декораций легла идея «ожившей картины». Студенты создали три основных панно: версальский дворец, вдохновленный реальным историческим памятником, деревенский пейзаж с лесом и домиком Золушки, а также интерьер с камином. Все элементы выполнены в пастельных тонах, характерных для французской живописи, что создает атмосферу волшебной сказки.

Инновационность решений проявилась в нескольких аспектах. Во-первых, для создания объемных элементов, таких как архитектурные детали дворца и украшения кареты, была использована 3D-печать. Это позволило добиться высокой детализации при сохранении легкости конструкций. Во-вторых, в декорации интегрирована сложная система освещения. Светодиодные элементы, вмонтированные в различные части декораций, управляются с пульта, что позволяет менять атмосферу сцены в зависимости от происходящего действия. Особого внимания заслуживает карета Золушки. Она оснащена внутренней подсветкой и механизмами, позволяющими ей «превращаться» прямо на глазах у зрителей. Элементы кареты, напечатанные на 3D-принтере, обеспечивают ее легкость и мобильность, при этом сохраняя сказочный вид.

Все декорации созданы с учетом необходимости быстрой смены сцен. Они установлены на колесиках и могут легко перемещаться, складываться и раскладываться, что особенно важно в условиях ограниченного пространства. Этот «пасьянс», как его назвали создатели, позволяет полностью изменить вид сцены за считанные секунды.

Инновационным можно назвать и подход к созданию иллюзии глубины пространства. Учитывая, что глубина сцены всего 4 метра, студенты использовали техники многослойной живописи и игры с перспективой, чтобы визуально расширить пространство. Это особенно заметно в изображении леса и дворцового парка.

Ректор МХПИ Алексей Егоров так прокомментировал проект: «Я доволен работой наших студентов. Они столкнулись с непростой задачей и справились с ней. Ребята не только рисовали и красили, но и думали как инженеры — им пришлось решать, как разместить декорации в маленьком пространстве, как сделать их подвижными. Важно, что они работали в реальных условиях: были ограничены во времени и в деньгах. Такой опыт очень ценен. Мы стараемся давать студентам подобные проекты, чтобы они учились решать сложные задачи еще во время учебы».

Работа над проектом заняла около двух с половиной недель, что является впечатляющим результатом, учитывая масштаб и сложность задачи. Презентация декораций в театре-студии Всеволода Шиловского запланирована на середину сентября 2024 года, когда состоится первая репетиция спектакля в полном оформлении.