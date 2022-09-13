Виктор Сухоруков сыграет в третьем сезоне хита ТНТ «Мир! Дружба! Жвачка!»

Исполнитель культовой роли в фильме «Брат» вновь окунётся в сеттинг России 1996 года.

Известный на всю страну по ролям в фильмах «Брат», «Брат 2», «Про уродов и людей», «Остров» и «Не хлебом единым» актёр Виктор Сухоруков присоединился к актёрскому составу сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Вместе со своим героем он вновь перенесётся в 1996 год, но не в петербургскую осень, как было в «Брате», а в тульское лето, где Санька и его друзья заканчивают школу и переходят во взрослую жизнь.

Авторы сериала описывают персонажа Виктора Сухорукова как жёсткого и принципиального героя. Максим – пенсионер, вышедший в отставку со службы в милиции, он уже не молодой отец 17-летней Ксюхи – также новой героини сериала, рокерши и бунтарки по характеру, в исполнении Александры Хромовой.

Новые серии «Мир! Дружба! Жвачка!» перенесут действие на два года вперёд – в лето 1996 года. Санька и его друзья заканчивают школу, и ко взрослой жизни они подходят каждый по-своему. Санька грустит по прошлому, Вовка пытается заработать лёгких денег, Женя сделает всё, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.

В третьем сезоне снимаются Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Полина Гухман, Юра Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Дарья Гущина, Артур Бесчастный, Лариса Удовиченко, Аскар Нигамедзянов, Дмитрий Куличков. Каст нового сезона, помимо Виктора Сухорукова и Александры Хромовой, пополнили Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Фёдор Федотов. За режиссуру вновь отвечает Антон Фёдоров, поставивший серии второго сезона. Производством занимаются телеканал ТНТ и компания Good Story Media, генеральный продюсер Антон Щукин, креативные продюсеры и авторы сценария – Александр Белов и Пётр Внуков.

Александр Белов, креативный продюсер и соавтор сценария: «Съемки третьего сезона стартовали ещё в середине лета, но мы тогда решили немного подержать интригу и не раскрывать имя одного из новых актеров. Наверное, сами до конца не верили своему счастью, что Виктор Иванович присоединился к нашему проекту. Но вчера у него был первый съёмочный день, это уже случилось, так что да, придётся поверить, Виктор Сухоруков появится в новом сезоне. У нас вообще в этом сезоне к нашему основному касту добавился настоящий звездный десант, и это большая радость. Ну а каким будет новый сезон, вы узнаете на канале ТНТ и платформе PREMIER».

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