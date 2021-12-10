Виктория Каунова и саксофонист Илья Морозов представляют Рождественский альбом на виниле под названием «Chritstmas Wish»

Молодые и яркие музыканты нового поколения певица Виктория Каунова и саксофонист Илья Морозов представляют первый в истории российского джаза праздничный новогодний Рождественский альбом на виниле под названием «Chritstmas Wish»!

Идея выпустить пластинку витала в воздухе уже довольно давно, но музыканты точно не знали какому из их альбомов будет суждено зазвучать на виниле. Выбор стал очевиден, когда «Christmas Wish» на CD сразу же после выхода вошел в топ 15 альбомов со всего мира Europe Jazz Media Chart, тематические плейлисты ведущих стриминговых платформ, а также получил высокую оценку музыкальных критиков и вызвал огромный спрос у публики.

В альбом вошли любимые всеми слушателями новогодние и Рождественские хиты в беспрецедентных аранжировках с самыми полными текстами и музыкальными частями, а также композиции из м/ф Смешарики и «Пять минут» в свежей и дерзкой интерпретации.

Поскольку канун нового года и Рождества это совершенно особенная пора, то и обложка у ребят самая праздничная – название альбома и имена артистов получили исполнение в тиснении золотом, большие буквы сияют и ярко горят, когда вы держите обложку в руках, как будто бы конфетти летят прямо к вам в руки. К тому же она очень атмосферно смотрится под елкой!

«Сейчас такое время, когда люди в основном слушают музыку, либо в дороге через стриминги, либо на виниле, наслаждаясь характерным ламповым аналоговым звучанием в домашней атмосфере. Поэтому помимо CD, который надо сказать, оформлен в стиле виниловой пластинки (это была наша пасхалка-намек на возможный винил) мы выпустили и винил специально для любителей такого формата» – делится с нами Илья.

Процесс производства качественного винила в наши дни очень сложный и с этим блестяще справилась компания Ультра Продакшн в лице ее директора Андрея Белоногова. По звуку и тембру этот праздничный альбом может смело встать рядом с легендарными кристмасами Энди Уильямса и Барбры Стрейзанд.

«А для любителей технологических новшеств 16 декабря альбом выходит в формате объемного звучания Dolby Atmos. Рождественская музыка в атмосе звучит еще шире и красочнее, скажу вам честно – это точно то, что я ощущаю и слышу на сцене во время выступления – звук буквально обволакивает с головы до ног!» – добавляет Виктория.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются, потому что Илья и Виктория подготовили специальный праздничный подарок – новогодний клип, премьера которого состоится 17 декабря на их YouTube канале музыкантов.

Захватывающий сюжет создаст волшебное настроение, которым легко поделиться с друзьями и близкими.

Узнать информацию о предстоящих концертах и приобрести билеты можно на сайте: http://jazzsextet.com .

Михаил ТЕРМОЛАЕВ

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