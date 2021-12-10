Raikhana Mukhlis представляет новый сингл «Проще»

10 декабря 2021 года певица из Казахстана Raikhana Mukhlis выпустила новый синти-поп трек «Проще», в котором говорит об умении отпускать и дает понять, что можно относиться «проще» к разным жизненным ситуациям.

«Наверняка вы слышали фразу «чем проще — тем лучше». Если нам советуют относиться проще к чему-то, это не говорит о безразличии, а дает понять, что нужно сделать правильные выводы. Когда ты обретаешь гармонию с самим с собой, становится проще смотреть на мир. Эта песня о жизненном опыте. Это новое чувство для меня, правильное», — делится Райхана.

Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

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