Виртуальные номера для приема SMS

Большинство сервисов с авторизацией в интернете используют номера телефонов. Их указывают при регистрации в соцсетях, в приложениях и т. д. Но, учитывая, что интернет перестал быть безопасной зоной, это грозит неприятными последствиями. Поэтому лучше использовать номер телефона временный для приема SMS. Они могут быть временные (разовое использование) и постоянные.

Зачем нужен временный номер?

Безопасность, конечно, не единственный аргумент. Могут возникать разные ситуации, когда человек не хочет демонстрировать свой настоящий номер телефона из-за опасения утечек персональных данных, получения телефонного спама и рекламы. Использоваться он может как в коммерческих целях, так и в личных. Вот несколько примеров:

Регистрация на сайтах и сервисах. Временный номер полезен, если свой вы уже использовали, а другого под рукой нет. Не придется покупать SIM-карту ради одной регистрации.

Защита персональных данных. Не секрет, что номера телефонов нередко регистрируются на настоящие имена и фамилии. Поэтому временный номер позволит обезличить вас.

Предотвращение взлома телефона. Особенно, если ваш настоящий номер привязан к банкингу и к другим финансовым приложениям. Используйте для всего остального временный.

Получайте SMS сообщения от клиентов в бизнесе, заказав длительную аренду номера. Причем выбрать можно зарубежный, чтобы создать нужный эффект и вызвать доверие.

Это малая часть тех причин, почему стоит заказать временный номер. С помощью сервиса Onlinesim вы можете использовать номер бесплатно. В тестовом режиме это поможет убедиться как работает схема, насколько она удобна и безопасна. Оформлять в аренду и на длительный срок можно сколько угодно номеров.

Преимущества аренды номеров

Первое, что необходимо отметить — это возможность стать абонентом любого оператора одной из сотен стран мира без приобретения SIM-карты. Не нужно оформлять временный номер для СМС с паспортом. Активация происходит за считанные секунды с момента приобретения. Среди других получаемых преимуществ:

Удобство. Понятный способ подключения номера. В коммерческих целях можно оформить несколько СИМ-карт.

Экономия. Стоимость разового приема сообщений начинается от нескольких рублей. Возможна долгосрочная аренда.

Не требуется телефон. Для использования временного номера не требуется девайс, куда обычно вставляется "симка".

Единый интерфейс. Управление номерами и прием сообщений происходит через личный кабинет сервиса.

Отдельно стоит сказать о номерах, которые куплены вами с помощью сервиса. В этом случае даже если вы перестанете им пользоваться, передаваться повторно кому-либо еще он не будет. Это позволяет сохранить за собой все мессенджеры и социальные сети.

Как заказать временный номер?

Подобные услуги предоставляют специализированные сервисы. Однако далеко не все из них надежные и безопасные. Кто-то безответственно использует раннее купленные клиентами номера повторно, другие имеют ограниченное предложение.

Никаких сложностей нет. Чтобы оформить временный номер с помощью сервиса Onlinesim уходит не более 5 минут. Использовать вы его сможете сразу после активации (после оплаты). Сообщения обычно приходят без задержек. Если возникают трудности и вопросы, всегда можно обратиться в службу поддержки.

Onlinesim.ru заблокирован: что делать?

Увы, но в некоторых странах развернулась агрессивна кампания по блокировке сайтов, которые предоставляют доступ к виртуальным номерам. Однако администрация сервиса Onlinesim.ru к этому приготовилась и предлагает клиентам воспользоваться зеркалами. Вы найдете весь список на официальном сайте. Зачем они нужны?

Позволяют сохранить доступ к личному кабинету.

Вы не теряете купленные и арендованные номера.

Получаете доступ к своим полученным SMS.

Зеркало сервиса следует добавить в закладки. Также заранее сохраните электронный адрес службы поддержки. И, если основной сайт станет недоступным, то напишите письмо о доступе к сайту. Вы получите их в скором времени и сможете продолжить пользоваться услугами.

Для чего бы вы не использовали этот сервис, всегда следует помнить, что нарушать законодательство стран, от провайдеров которых вы получаете и где используете эту услугу, нельзя.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.