ТОП-5 стран мира для иммиграции в 2023 году

Эмиграция в другую страну на постоянное проживание – дело довольно непростое, она сопровождается внушительными затратами, кроме того, соискателям приходится столкнуться и с языковым барьером, и с определёнными проблемами с обустройством. Именно поэтому предварительно, ещё перед отъездом важно тщательно изучить все возможные варианты иммиграции из РФ и Украины для того, чтобы в дальнейшем остаться на ПМЖ, и ни о чём не жалеть.

Какие страны считаются самыми лояльными и предлагают выгодные иммиграционные программы в текущем году

В первую очередь, это Объединённые Арабские Эмираты. Здесь всегда можно найти работу, даже не зная местного языка, так как в большинстве сфер говорят на английском. Для того чтобы оформить ВНЖ, необязательно заключать контракт по своей профессии. Достаточно всего лишь устроиться тем же официантом для того, чтобы получить вожделенный документ.

На данный момент россиянам разрешён безвизовый въезд в ОАЭ на 90 дней, и этого срока вполне может хватить для поиска работы и оформления резидентской визы.

Тем, кто имеет еврейские корни, проще податься в Израиль. По программе репатриации такому представителю иностранного государства сразу же вручат и гражданство, и израильский паспорт. Ещё находясь на территории РФ, соискатель может приступить к сбору и подготовке всей документации.

Турция открывает свои объятия тем, кто покупает на её территории недвижимость. В этом случае можно гораздо проще оформить ВНЖ и, возможно, получить гражданство. Единственным недостатком является внушительная ежегодная инфляция, которая составляет около 40%, из-за чего многие считают опасным такое решение, как покупку недвижимости и вложение средств.

На Кипре россиянам предоставляется возможность получения ВНЖ и ПМЖ, если они приобретут недвижимость на определённую сумму. Аналогичным образом можно устроиться работать на острове, входящем в состав Евросоюза. На сегодняшний день на Кипре проживает очень много граждан России, Украины, Беларуси и прочих выходцев из стран СНГ. Особенно много отправляется сюда представителей IT-сферы. Отдельные компании специально регистрируются на Кипре благодаря лояльной налоговой программе, действующей на территории страны.

Вьетнам – ещё одна страна, для поездки в которую достаточно сделать визу на 3 месяца, после чего продлять её неограниченное количество раз. Данная южноазиатская страна интересует многих, тем более что она славится своими морскими курортами, куда отправляются отдыхать многие россияне. Жить здесь можно, регулярно получая новую туристическую визу, каждый раз на 3 месяца, после чего снова въезжать в страну. Для оформления ВНЖ достаточно получить официальную работу или открыть бизнес на территории страны.

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