Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился итогами встреч с делегацией КНР

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился итогами и своими впечатлениями от встречи с делегацией из Китая 21 марта по вопросам развития спорта в контексте российско-китайских отношений.

Одним из основных направлений взаимного развития спорта выбран международный проект «Игры Будущего» - инновационный спортивный фиджитал-турнир, который состоится в Казани в 2024 году. Изначально концепция спортивного события была сформирована в России, но на её платформе также планируется развивать и совместные спортивные проекты с КНР, особенно в контексте киберспортивных дисциплин.

– Сегодня Китай является одной из ведущих мировых спортивных держав, как в традиционном спорте, так и в развитии в киберспорта.

– Россия видит огромный потенциал и ценность в расширении сотрудничества с Китаем по этим направлениям.

– «Игры Будущего» – инновационный спортивный фиджитал-турнир, созданный в России для будущих поколений, станет площадкой укрепления нашего взаимодействия для развития спорта будущего.

– Мы будем рады принять сильнейшие киберспортивные клубы и фиджитал команды Китая на тестовых соревнованиях, которые уже проходят в Казани на регулярной основе в этом году.

– Уверен, в инаугурационном турнире в Казани в феврале 2024 года китайская делегация будет одной их самых представительных.

– В ходе встречи сегодня мы также сделали большой шаг навстречу к тому, чтобы Китай принял у себя следующие «Игры Будущего», –

комментирует Дмитрий Чернышенко.

«Игры Будущего» — международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16-ти гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани в 2024 году.

Материал предоставлен пресс-офисом «Игры Будущего»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.