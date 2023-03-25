День театра в Союзмультпарке: Солисты театра TODES проведут экскурсии

27 марта День театра в Союзмультпарке отметят по-особенному! В этот праздничный день гости мультимедийного парка смогут встретиться с солистами знаменитого театра танца Аллы Духовой TODES – да не просто встретиться, а увидеть их в новом амплуа – в качестве экскурсоводов. Вместе с ними посетители парка погрузятся в мир анимации и посетят 18 интерактивных аттракционов, разработанных эксклюзивно для «Союзмультпарка». В их основе самые передовые технологии: VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), 3D-анимация, системы генеративной графики, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов.

Солисты TODES Алексей Радев, Павел Волосов, Юлия Филиппова-Бугакова и Екатерина Куроченко вместе с гостями парка создадут собственный мультфильм, окажутся в самой большой в мире ванне с красками, отправятся в виртуальный полет на дирижабле и окажутся внутри мультфильма «Маугли». А еще помогут лентяю Вовке покрасить забор в Тридевятом царстве, прогуляются по крышам Стокгольма вместе с Карлсоном, посмотрят мультфильмы на купольном экране, спасут Винни Пуха от назойливых пчел, а Ежику в тумане помогут найти своих друзей.

«В Союзмультпарке стало уже доброй традицией, что врем от времени в роли экскурсоводов выступают звезды или популярные блогеры. Так, в Международный день экскурсовода посетители были рады увидеть актера Сашу Новикова, популярных блогеров Esmi и Мару Ору, которые провели экскурсии для гостей парка», - сообщила руководитель департамента мероприятий и парков киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева.

Этот необычный опыт дарит море позитивных эмоций не только детям и взрослым посетителям парка, но и самим звездным экскурсоводам, которые всегда с большим удовольствием погружаются в удивительный мир анимации.

Театр Аллы Духовой TODES – это современная хореография, яркие костюмы, эффектное световое шоу, инновационные панорамные 3D-экраны и авторская музыка. В репертуаре Театра TODES восемь уникальных спектаклей, создателем и режиссером которых является Алла Духова: есть спектакли с сюжетной линией и дивертисмент с разнообразными номерами, а также яркие постановки для детей. Спектакли бессменного художественного руководителя TODES Аллы Духовой неизменно дарят своим зрителям самые положительные эмоции. TODES – это всегда энергия, молодость, красота и драйв на сцене.

Фото – СоюзМультПарк

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