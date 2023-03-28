В столице отметили праздник прихода весны – «Московский Навруз 2023»

По случаю торжества в Москве состоялась грандиозная концертная программа, продлившаяся шесть часов и собравшая более двух с половиной миллионов зрителей.

Навруз – древнейший праздник восточных народов, символизирующий наступление весны, пробуждение природы и обновление жизни. В российской столице его отмечают с 2006 года. В этот раз концертная программа, посвященная торжеству, состоялась в онлайн-формате.

Со словами приветствия на сцене «Московского Навруза» выступила руководитель Департамента по национальной политике Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации Татьяна Вагина: «Праздник Навруз – один из самых древних на земле. Его отмечают в мире более 300 миллионов человек, не меньше 25 миллионов россиян. Это истинно межнациональный праздник. И я хочу пожелать всем в этом году всего самого доброго и исполнения желаний».

Также Татьяна Вагина передала зрителям и участникам мероприятия теплые поздравления от Администрации Президента Российской Федерации и Совета при Президенте по межнациональным отношениям.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал, что в подготовке праздника «Московский Навруз» участвовали 35 организаций, представляющих 22 национальности, что сделало его по-настоящему многонациональным, ярким и радушным. Он также зачитал приветственные слова от заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александра Горбенко: «Навруз сближает людей разных национальностей, способствует укреплению в обществе мира, добра и уважения друг к другу, знакомит с красотой и богатством национально-культурных традиций, служит дальнейшему укреплению межнациональной дружбы в нашей столице».

Под торжественные звуки карная и сурная началась концертная программа «Московского Навруза 2023» – на праздничной сцене выступили более 50 артистов, представляющих самобытные творческие коллективы и национальные диаспоры России. Зрители онлайн-трансляции насладились хитами заслуженной артистки России Азизы, заслуженного артиста России Дениса Майданова, заслуженного артиста Республики Адыгея Айдамира Мугу, народной артистки Республики Дагестан и народной артистки Чеченской Республики Патимат Кагировой. Также в празднике приняли участие популярные исполнители Элвин Грей, Gazan и вокальная группа SOPRANO. Насыщенную танцевальную энергетику этому дню подарили выступления хореографического ансамбля народного танца «Асса» и детского музыкального театра «Домисолька». Из разных уголков страны свои поздравления передавали известные артисты.

Ведущие концертной программы Леонид Марголин, Артем Каминский и Наиля Шахова познакомили зрителей с обычаями Навруза, рассказали, как столица встречала праздник в предыдущие годы. Представители таджикской диаспоры города Москвы подготовили фильм о традициях праздника и его главном символе – блюде сумаляк. Дети разных национальностей рассказали «Притчу о рождении Навруза», а известный этнограф, путешественник и антрополог Константин Куксин поделился тем, как создавал Музей кочевой культуры. Зрители онлайн-трансляции посмотрели фильм «История Навруза», подготовленный совместно с Государственным музеем Востока, а также фильм о национальных состязаниях, которые традиционно проходят в день празднования.

Зрителями прямой трансляции «Московского Навруза 2023» за два дня стали два с половиной миллиона человек, и количество просмотров продолжает расти.

«Радует то, что этот праздник объединяет сразу нескольких поколений. В этом году мы расширили детскую часть программы “Московского Навруза”, поскольку понимаем важность вовлечения в подобные события подрастающего поколения… Навруз объединяет молодых и взрослых, дает возможность лучше понимать друг друга, вместе радоваться празднику, чтить традиции и историю, находить новых друзей», – отметила представитель рабочей группы по подготовке праздника Наталья Локтева.

Навруз в переводе с фарси означает «новый день». Праздник отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта, ираноязычными и некоторыми тюркскими народами в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Пакистане, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории России – в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках.

Фото – «Московский Навруз»

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