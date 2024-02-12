Влад Соколовский записал официальный саундтрек к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве»

Певец Влад Соколовский выпустил песню под названием «Постучись в мою дверь», которая стала официальным саундтреком к новому российскому сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». Проект, в котором артист также исполнил одну из значимых ролей, стал отечественной адаптацией турецкого хита, покорившего миллионы зрителей.

Новая песня «Постучись в мою дверь» посвящена зарождению романтических отношений, которые перерастают в крепкую взаимосвязь между людьми. Музыкант сравнивает свои чувства с цунами, а также признается, что возникновение химии между ним и его возлюбленной произошло в тот момент, когда они заглянули в глаза друг другу.

В припеве лирической композиции, которая является саундтреком к одноименному сериалу, Соколовский призывает лишь «постучаться в его дверь» и обещает, что, как только отношения начнут зарождаться, вызывая в каждом бурю эмоций и чувств, его избранница станет с ним одним целым и, возможно, научит его любить. Трек доступен на российских стриминговых музыкальных сервисах.

«Дело было в начале лета, когда я полностью погрузился в съемочный процесс сериала «Постучись в мою дверь в Москве», в котором мне досталась одна из главных ролей. Я проанализировал турецкую версию и понял, что как такового саундтрека, который бы прям запал в душу всем поклонникам и вызывал бы светлую грусть, ощущение любви, страсти между героями или, по крайней мере, их ментальной связи, — нет. И мне на ум сразу начали приходить различные мелодии и текст. Первая «весточка из космоса» прилетела ко мне прямо во время съемочного процесса на одной из наших летних локаций. Песню я написал быстро — примерно за неделю. А уже с июня я регулярно докручивал ее и доводил до того звучания, которое вы сейчас слышите. Я очень рад, что «Постучись в мою дверь» в моем исполнении стала официальным саундтреком к сериалу, что теперь каждая серия будет заканчиваться именно ей. Для меня это очень приятное украшение проекта», – рассказывает Влад Соколовский.

«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о бизнесмене Серкане Болате и флористке Эде Йылдыз. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».