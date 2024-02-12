Артисты московского Театра Мимики и Жеста записали Гимн России на жестовом языке

Артисты московского Театра Мимики и Жеста записали видеоролик с исполнением гимна Российской Федерации на русском жестовом языке.

Коллективом театра была проведена непростая кропотливая работа по переводу текста российского гимна на язык жеста. При подготовке перевода усилия были направлены на то, чтобы бережно сохранить идейное и смысловое наполнение текста, при этом самым тщательным образом была учтена необходимость выразить в жесте величие и торжественность официальной национальной песни нашей страны.

«Исполнение гимна артистами нашего театра смотрится не только чрезвычайно торжественно, но и очень красиво, - рассказывает директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. - Это исполнение полностью отвечает духу одного из государственных символов России. Считаю, что с участием наших артистов мероприятия, носящие официальный характер, продемонстрируют более широкий общественный охват и доступность для большего числа наших сограждан».

Руководство и коллектив театра надеются, что предложенный ими вариант исполнения российского гимна на жестовом языке утвердится в качестве общепризнанного, и это позволит избежать существующего сегодня разнобоя в исполнении.