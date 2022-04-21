23 апреля 2022 года VLADEY проведет аукцион «20+20», на котором будет представлено двадцать лотов с эстимейтом и двадцать лотов со стартом €100. VLADEY проводит аукционы каждую субботу в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону.

Пётр Беленок. Цифровая паутина. 1990

Михаил Рогинский. Кухонные приборы. 2003

Валерий Кошляков. Пролетарская нимфа. 2005

Алиса Горшенина. Магический наличник. 2021

Среди топ-лотов торгов уникальная, последняя совместная работа дуэта Виталия Комара и Александра Меламида «Апокалипсис 1 из серии «Double Revelation — 14» 1991 года. Также представлена необычная для Петра Беленка живописная работа «Цифровая паутина» 1990 года: вместо характерных для художника тонких касаний кисти или, напротив, брызг и потеков краски, оргалит точно расчерчен золотыми линиями. Стоит обратить внимание и на работу Франциско Инфанте-Арана «Артефакты из серии «Знаки в пейзаже» 1997 года – один из экземпляров тиража такой же работы представлен в коллекции ГМИИ им. Пушкина.

Представлены и работы нонконформистов, например, «Кухонные приборы» 2003 года создателя одних из первых реди-мейдов в истории отечественного искусства Михаила Рогинского была написана в мастерской художника в Париже. Интересное место создания и у работы Авдея Тер-Оганьяна «А. Матисс. Черный стол 1914», 2002-2004 годов, которая была написана в Праге, в квартире, в которой жил В.И. Ленин. На аукционе будут разыграны и работы лучших молодых художников. Выделяется «Магический наличник» Алисы Горшениной 2021 года. Приобретение этой работы – не только отличная инвестиция, но и возможность поддержать художницу.

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