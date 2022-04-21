В ГУМе открылась выставка «Эволюция велосипеда»

19 апреля Electra Bicycle Company в ГУМе представила большую выставку к 205-летнему юбилею создания велосипеда. Экспозиция заняла всю первую линию: она приурочена к началу велосипедного сезона в России.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года, а посетить ее совершенно бесплатно смогут все гости ГУМа. Она заново откроет такой привычный и любимый всеми вид транспорта, как велосипед — посетители узнают множество малоизвестных, но занимательных фактов.

Выставку в важном для бренда месте силы — главном универмаге страны — открыли Electra Bicycle Company и коллекционер Андрей Мятиев. Андрей — один из главных исследователей истории двухколесного транспорта в России и СССР, создатель и владелец Музея истории велосипедного дела. Его связь с Electra подчёркивает и постоянная поддержка бренда велосипедизации России — так, компания открыла уже более тысячи велопарковок по всей стране.

Часть его большой коллекции исторических велосипедов эксклюзивно представлена на выставке. Историю этих экспонатов, некоторые из которых создали еще в XIX веке, рассказал лично основатель Музея. Среди них — гордость коллекции, редчайший велосипед-«костотряс» 1869 года и круизер Sears в космическом стиле второй половины XX века.

«Гости нашей выставки наглядно оценят эволюцию технологий и развитие инженерной мысли на примере такого важного культурного и социального феномена, как велосипед. Прогулка по ГУМу станет для них погружением в историю общества и способом узнать больше о привычном и известном способе передвижения», — рассказал Айдар Нугаев, представитель Electra Bicycle в Москве.

Кроме того, посетители выставки увидят великолепную британскую модель Dursley Pedersen начала XX века и любопытный велосипед для двоих путешественников Royal Enfield. Еще историческая часть экспозиции представлена высококолесным «пенни-фартингом» позапрошлого столетия и гоночным трициклом Higgins Ultralite 1940-х годов.

Считается, что в этом году велолюбители отмечают 205-летний юбилей первого велосипедного заезда. Его осуществил баварский лесничий барон Карл фон Дрез на изобретенной им «машине для бега» (Laufmaschine). Именно эту модель и считают прародительницей современного велосипеда. Патент на конструкцию является самым ранним известным документальным подтверждением создания велосипеда.

Вторая часть экспозиции представлена технологичными современными моделями Electra. Например, круизерами из fashion-серии Honeycomb и Fashion 8, стильными и быстрыми велосипедами Loft, технологичными электровелосипедами. Жемчужина этого блока — ретрофутуристичный британец Moulton, классическая модель, которую производят еще с 1962 года.

«История веломашины неразрывно связана с историей человеческого социума, историей культуры и техники. Велосипед — не только индивидуальное транспортное средство, дающее человеку возможность свободного перемещения, но еще и спортивный снаряд, а также фактор, объединяющий единомышленников, и повод для технического творчества. Выставка в ГУМе зримо представляет эволюцию велосипеда и ее связь с историей страны. И в прежние времена, и сегодня, велосипед — это образ жизни», — комментирует коллекционер Андрей Мятиев.

Для всех гостей выставки персональные гиды Electra расскажут еще больше интересных фактов про историю велосипедов и помогут с тест-драйвом современных моделей.

В день открытия выставку посетили ценители велосипедов Electra. Российский певец Александр Панайотов, вокалистка-исполнительница Корнелия Манго, стилист Владислав Лисовец и другие.

«Прекрасная возможность в выходной день посетить открытие выставки в ГУМе. Мне нравится познавать и открывать для себя что-то новое. Сегодня, прогуливаясь по Москве, я открыл для себя удивительную историю, казалось бы, привычного двухколесного велосипеда. Двести лет эволюции инженерной мысли за полчаса в сопровождении коллекционера Андрея Мятиева.

Очень здорово, что ГУМ предоставляет возможность гостям и жителям города снова открывать для себя привычные вещи. И здесь, конечно, спасибо компании Electra за инициативу проведения выставки. Впечатляет всё: атмосфера, представленные экспонаты, и подход к мелочам. Вы знаете, впервые, именно здесь на выставке, мне по-настоящему захотелось начать проводить свободное время именно на велосипедах», — прокомментировал певец Александр Панайотов.

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