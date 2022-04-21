В Перми открылся 17 конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой

В Перми открылся 17-й по счету российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, который будет проходить на сцене Пермского театра оперы и балета с 19 по 30 апреля.

Первый день начался с жеребьевки участников основного конкурса. В младшей группе, где исполнителям на день начала конкурса исполнилось не менее 13 и не более 17 лет (включительно), свои номера вытянули 20 участников. В старшей, где исполнителям на день начала конкурса исполнилось не менее 18 и не более 25 лет (включительно), — 36 человек. Посмотреть программу первого тура можно на сайте театра. Еще 90 участников ожидается на конкурсе современной хореографии. Их жеребьевка пройдет 26 апреля.

В этом году в основной программе конкурса участвуют 56 танцовщиков из 14 городов России. Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Впервые на конкурсе представлена Тула. Принимают участие в «Арабеске» также и представители Франции, Греции, Турции и Японии.

В состав жюри конкурса «Арабеск-2022» под председательством Владимира Васильева вошли выдающиеся деятели балета России: хореограф, лауреат международных конкурсов — Александр Могилев; народный артист России — Юрий Петухов; народная артистка России – Татьяна Предеина; хореограф, лауреат международных конкурсов — Алексей Расторгуев; заслуженная артистка России — Марианна Рыжкина; художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища, заслуженный деятель искусств России — Владимир Толстухин. Кроме основного жюри, на «Арабеске» будет, как всегда, работать жюри прессы, в составе которого известные театроведы и балетные критики.

Торжественное открытие Конкурса артистов балета «Арабеск», которое состоялось 19 апреля, было посвящено 150-летию со дня рождения легендарного импресарио Сергея Дягилева. «Большой шарлатан», как он называл себя, Дягилев открыл миру Шаляпина, Пикассо, Стравинского, Баланчина и коренным образом повлиял на дальнейшее развитие культуры. К юбилейной дате народный артист СССР и РФ Владимир Васильев представил проект под названием «Дягилев. Hommage». Четыре лауреата прошлых конкурсов «Арабеск», хореографы: Юлия Бачева (Санкт-Петербург), Александр Могилев (Москва), Алексей Расторгуев (Пермь) и Юлия Репицына (Челябинск) — по-новому интерпретировали произведения композиторов дягилевского круга.

«Арабеск» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нем приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов, студентов и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и других стран. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца «Лучший танцовщик мира», обладатель самых почетных наград не только России, но и Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев.

C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено ее имя.

Фото – Гюнай МУСАЕВА

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