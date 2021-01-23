Владимир Горбик и Столичный симфонический оркестр выступят в Московской консерватории

3 февраля 2021 года в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика при участии Лукаса Генюшаса (фортепиано). Прозвучат Вторая («Богатырская») симфония Александра Бородина и Концертная фантазия Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Программа концерта – одновременно консервативная и дерзновенная. Эпический шедевр, во многом определивший судьбу русского симфонизма, – и малоизвестная, удивительно свежая страница истории фортепианного концерта. Что объединяет эти сочинения? Прежде всего – уникальность русского стиля и необычайная смелость в обращении с традиционными европейскими жанрами. Чайковский и Бородин гармонично сочетали в своей музыке черты различных культур и шли – каждый своим путём – к обретению собственного языка и стяжанию «русского духа» в музыке.

Столичный симфонический оркестр под руководством Владимира Горбика подготовил первую программу в новом году под названием «Бородин. Чайковский». Это относительно молодой коллектив, созданный в 2017 году как международный проект. Его основатель, художественный руководитель и главный дирижер – старший преподаватель Московской консерватории Владимир Горбик – ведёт обширную творческую деятельность как в России, так и в Америке. В 2019 году работа дирижёра удостоилась номинации на премию «Grammy». Пресса неизменно отмечает его внимательное, бережное, трепетное отношение к партитуре. «Его дирижёрский жест ясен и лишён каких бы то ни было преувеличений» (Дж. А. Алтина, Fanara Journal).

«Владимир Горбик – потрясающий музыкант со своим оригинальным видением и восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей». (В. Александров,

портал «Музыкальные сезоны» – https://musicseasons.org).

Виртуозную и весьма необычную Концертную фантазию Чайковского исполнит замечательный пианист Лукас Генюшас. Он родился в 1990 году в семье потомственных музыкантов. В 2013 году окончил Московскую консерваторию. Лауреат множества престижных конкурсов, включая Международный конкурс им. Шопена (II премия, 2011) и Международный конкурс им. Чайковского (II премия, 2015).

Музыкант, чью исполнительскую манеру отличают «блеск и зрелость» (The Guardian), выступает с сольными концертами в таких аудиториях как Вигмор-Холл, Консертгебау, Зал Гаво, Аудиториум Лувра, Коллекция Фрика в Нью-Йорке, Собрание Филлипса, Театр Карло Феличе, Зал Верди в Милане, Концертный зал Мариинского театра и Большой зал Московской консерватории.

Для Владимира Горбика и Столичного симфонического оркестра встречи с российскими слушателями – это всегда большое откровение и опыт совместного творчества.

Фото – Александр СОКОЛОВ

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