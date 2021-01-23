Московский день студента в 2021 году впервые отметят онлайн

«Московский день студента 2021» — это комплекс мероприятий, организованных Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы и направленный на развитие студенческих сообществ по трем направлениям: образование, творчество и спорт.

В рамках праздника планируется порядка 10 мероприятий, активности можно посмотреть и выбрать на сайте проекта. Трансляция будет вестись в группе «Молодежь Москвы» ВКонтакте. Завершится день концертом популярных артистов: RSAC, Intelligency и Алена Швец. Ведущий — Кирилл Нечаев.

Из активностей, которые ждут студентов онлайн: жеребьевка одиннадцатого сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, общегородской кейс-чемпионат по решению актуальных бизнес-задач, стендап-баттл с топовыми стендаперами и продюсерами шоу «Стендап на ТНТ» и «Стендап андеграунд на СТС», квест-рум, лекторий и ток-шоу о специфике актуальных творческих профессий.

Участниками ток-шоу станут Лана Нисневич (fashion-журналист, эксперт моды, автор Telegram канала WHY NET), Эльчин Али-Заде (граффити-художник, основатель format1.net, организатор принт-маркета «Вкус Бумаги»), Леня Лукин (руководитель агентства ТНТ, совладелец скейтшопа trepang.co, креативный директор Федерации скейтбординга России) и др. Ведущие ток-шоу — Дима «Габонская гадюка» Егоров (эксперт по уличной и кроссовочной культуре, судья Versus Battle) и Тима Ермолов (фэшн-энтузиаст, блогер).

Лекции проведут Эрик Амбар (сооснователь бренда Fiction, дизайнер), Илона Лисотина (креаторка, создательница медиаплатформы CHAIN), Кирилл Коробков (team-менеджер скейт-команд Vans и Абсурд), Алексей Аксенов (сооснователь выставки и студии Faces&Laces) и др. Модератором выступит Ида Бройтман (автор телеграм-каналов Tvoya_Mamka88 и (NO)Fashion_Killa).

Также в рамках мероприятия в Парке Горького, Парке «Зарядье», cаду «Эрмитаж», Лужниках (около катка «Южный парк») и ВДНХ (Павильон 1) установят арт-объекты.

Релиз с подробной информацией во вложении. Подскажите, пожалуйста, интересен ли вам такой инфоповод?

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