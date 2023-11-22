Владимир Маркони, Кулецкая, Надежда Сысоева, Елена Шанович и другие на дне рождения художника Евгения Чеса

Елена Кулецкая и Женя Чес

Российский художник, создающий работы в стиле Urban contemporary, Евгений Чес отметил свой день рождения. Мероприятие, собравшее современную арт-тусовку Москвы прошло в Goelro Space MAXWELL Hall.

Среди гостей были представители искусства и творчества,а также медийные персоны: Елена Шанович, Надя Сысоева, Елена Кулецкая, Владимир Маркони, Иван Кокорин, Артем Карисалов, Юрий Омельченко, Артем Жидков, Павел Князев и другие.

Праздничная программа была насыщенной. На пресс-воле гости могли надеть на себя арт-пуховик из коллаборации с MEOW. На вечеринке проводился аукцион картин художников из галереи Евгения. Гости участвовали в лотерее с разнообразными призами — от коллекционных китайских игрушек до вещей, созданных Евгением Чесом в сотрудничестве с различными брендами. Весь вечер для гостей работал бар от Большого Русского Вина.

Художник добавил индивидуальный штрих вечеру, украшая одежду гостей росписями в стиле граффити. Завершилось мероприятие подачей торта в виде реалистичных баллончиков с краской.

Фото – Дмитрий ЦОЙ