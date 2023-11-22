Музыкальный лейбл «Таврида.АРТ» празднует свой первый день рождения

Год назад, 22 ноября 2022 года, на базе арт-кластера «Таврида» появился музыкальный лейбл «Таврида.АРТ», поставив перед собой амбициозную задачу — поддержать молодых артистов и их творчество вне зависимости от жанров и направлений их музыки. Уже сегодня лейбл отмечает свой первый день рождения, подводит итоги деятельности и празднует маленькие и большие победы. Что было сделано за год и каких результатов удалось достичь артистам лейбла?

В ноябре 2022 года в экосистеме арт-кластера «Таврида» появился важный проект, продвигающий творчество молодых разножанровых музыкантов, авторов-исполнителей, поэтов — музыкальный лейбл «Таврида.АРТ». С уходом именитых западных продюсерских центров с музыкального рынка многие молодые артисты остались в подвешенном состоянии — без поддержки и ротаций. Лейбл «Таврида.АРТ» готов оказать помощь молодым творцам. Для этого продюсеры и наставники проекта регулярно разрабатывают новые форматы взаимодействия артистов и публики.

На площадках лейбла «Таврида.АРТ» выходят композиции абсолютно разных направлений, стилей и жанров. Помимо популярной поп-музыки молодых артистов лейбл уже выпустил композиции классической музыки, созданные участниками программы «Академия Юрия Башмета» в Академии «Меганом», записанный участниками одного из образовательных заездов альбом авторской и необардовской песни, фолк музыка и даже аудиоальманах, посвященный 200-летию Александра Островского, с монологами из лучших произведений великого драматурга.

За год плодотворной работы и сотворчества молодых артистов разных жанров и экспертов «Тавриды» лейблу удалось достичь внушительных результатов. Альбомы и синглы, размещенные лейблом, набрали уже более 25 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, музыка молодых артистов, поддерживаемых лейблом «Таврида.АРТ», звучит на популярных радиостанциях и телеканалах, а с декабря 2023 года музыка резидентов «Таврида.АРТ» будет звучать при посадке пассажиров в поездах ТК «Гранд Сервис Экспресс», следующих в Крым и из Крыма.

Артисты лейбла и резиденты «Таврида.АРТ» имеют возможность рассказать о своем творчестве широкой публике на федеральных концертных площадках, таких как фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», фестиваль «Дикая мята», стадион «Лужники», Крокус Сити Холл, ВДНХ и многие другие. Молодые исполнители выступают на одной сцене с популярными артистами российской эстрады — Лолитой, группой «Чайф», Ваней Дмитриенко, группой «Моя Мишель», Ириной Дубцовой и Олегом Газмановым.

Лейбл «Таврида.АРТ» поддерживает молодых артистов вне зависимости от жанров и направлений их творчества, главное — новизна, качество материала и ценности, которые транслируются в песнях.