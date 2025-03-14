Владимир Путин подписал указ о награждении Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Указом Президента России Владимира Путина коллектив Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ размещен на странице портала правовой информации.

«Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина с 2022 года относится к числу особо ценных объектов культурного наследия края. Оркестр ежегодно проводит десятки концертов, принимает участие во всех значимых краевых событиях, много гастролирует, имеет множество заслуженных наград. И я рад поздравить коллектив с очередным признанием! Орден – это еще одно подтверждение, что оркестр продолжает удерживать высокую профессиональную планку, а его деятельность приносит большой вклад в культуру региона и всей страны!», – подчеркнул министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина был создан в 1993 году. С 1993 по 1995 год оркестром руководил заслуженный артист России Александр Рыженков. 1 мая 1995 года художественным руководителем и главным дирижером был назначен заслуженный деятель искусств России, академик Петровской академии наук и искусств, профессор Анатолий Бардин. С 2012 года оркестр носит его имя.

С 2010 года по настоящее время оркестром руководит ученик А.Ю. Бардина, лауреат I Всероссийского конкурса дирижеров русских оркестров, заслуженный артист Красноярского края Валерий Шелепов.

В октябре 1997 года оркестр получил статус филармонического, а в 1998 году вошел в состав Красноярской краевой филармонии. В разные годы с оркестром выступали крупнейшие музыканты России: Любовь Казарновская, Елена Образцова, Зураб Соткилава, Борис Штоколов, Артур Эйзен, Иосиф Кобзон, Александр Цыганков и Дмитрий Хворостовский, который назвал коллектив «лучшим оркестром народных инструментов России».

Сегодня в составе оркестра выступают 64 музыканта, среди которых лауреаты международных и всероссийских конкурсов, заслуженные артисты Красноярского края. В репертуаре коллектива более 4000 произведений.