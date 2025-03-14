РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВладимир Путин подписал указ о награждении Красноярского филармонического русского оркестра имени А....

Владимир Путин подписал указ о награждении Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина

editor
By editor
60
Тимур-Кабдушев-и-КФРО
Фото © пресс-служа Красноярской филармонии

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Указом Президента России Владимира Путина коллектив Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ размещен на странице портала правовой информации.

«Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина с 2022 года относится к числу особо ценных объектов культурного наследия края. Оркестр ежегодно проводит десятки концертов, принимает участие во всех значимых краевых событиях, много гастролирует, имеет множество заслуженных наград. И я рад поздравить коллектив с очередным признанием! Орден – это еще одно подтверждение, что оркестр продолжает удерживать высокую профессиональную планку, а его деятельность приносит большой вклад в культуру региона и всей страны!», – подчеркнул министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина был создан в 1993 году. С 1993 по 1995 год оркестром руководил заслуженный артист России Александр Рыженков. 1 мая 1995 года художественным руководителем и главным дирижером был назначен заслуженный деятель искусств России, академик Петровской академии наук и искусств, профессор Анатолий Бардин. С 2012 года оркестр носит его имя.

С 2010 года по настоящее время оркестром руководит ученик А.Ю. Бардина, лауреат I Всероссийского конкурса дирижеров русских оркестров, заслуженный артист Красноярского края Валерий Шелепов.

В октябре 1997 года оркестр получил статус филармонического, а в 1998 году вошел в состав Красноярской краевой филармонии. В разные годы с оркестром выступали крупнейшие музыканты России: Любовь Казарновская, Елена Образцова, Зураб Соткилава, Борис Штоколов, Артур Эйзен, Иосиф Кобзон, Александр Цыганков и Дмитрий Хворостовский, который назвал коллектив «лучшим оркестром народных инструментов России».

Сегодня в составе оркестра выступают 64 музыканта, среди которых лауреаты международных и всероссийских конкурсов, заслуженные артисты Красноярского края. В репертуаре коллектива более 4000 произведений.

Предыдущая статья
Ирина Петровская: «Акварель не даёт права на ошибку»
Следующая статья
KARISMA: «Действовать не из суеты, стресса и вечного «надо», а из спокойствия и четкости»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru