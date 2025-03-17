II Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» им. Михаила Ульянова в Омске подвёл итоги

С 10 по 14 марта в городе Омске и Омской области с онлайн трансляцией в России и за рубежом с огромным успехом прошёл Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» им. Михаила Ульянова в рамках социокультурного патриотического кинофестивального проекта «СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ. СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»

Фестиваль представил зрителям обширную программу. В дни киносмотра было показано 99 фильмов (документальное, научно-популярное, анимационное, игровое полнометражное, семейное кино). Состоялось 15 творческих встреч и 5 мастер-классов. На всех кинопоказах и других мероприятиях фестиваля были аншлаги, зрители с воодушевлением встречали кинематографистов, внимательно смотрели кино, живо участвовали в обсуждениях. Всего фестивальные мероприятия за пять дней посетило 13 000 зрителей.

Как отметил президент фестиваля, режиссёр, продюсер, руководитель международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александр Ильин:

«Итоги можно в первую очередь подводить по реакции зрителей, ведь всё, что мы делаем, это для них. И судя по тому, как нас встречали омичи и жители области, думаю, можно с уверенностью сказать, что фестиваль состоялся. Аудитория разного возраста заполняла кинозалы в дни киносмотра. Радостно было видеть чуткого, умного, понимающего зрителя. Это большой подарок для всех участников фестиваля, которые в свою очередь старались поделиться со всеми своим творчеством, своими мыслями, идеями, мировоззрением и знаниями. Подобный взаимообмен очень важен. Так что, огромное спасибо омским зрителям, вы вдохновляете нас на новые творческие свершения!».

Одним из ключевых мероприятий фестиваля стала Межотраслевая панельная дискуссия «Создание и последующий прокат актуальных разножанровых кинофильмов, популяризирующих образ человека труда, как точки роста отечественной киноиндустрии».

Омский регион стал первым, где в рамках мероприятия обсуждалась на самом высоком уровне эта мегаактуальная на сегодняшний день тема.

Кинофестиваль, который проходит в регионе уже во второй раз, ставит своей задачей посредством киноискусства популяризировать человека труда. Во многих документальных и игровых фильмах, представленных в программе киносмотра, раскрывается эта важная тема, происходит знакомство с этими героями. Но важно, чтобы эти фильмы находили финансирование, а затем могли быть доступными широкой зрительской аудитории.

В ходе дискуссии шла речь о том, как режиссёры, снимающие фильмы на эту тему, могут найти финансирование; как наладить взаимовыгодный диалог с представителями промышленных предприятий; каким образом государство поддерживает подобные проекты; что в конечном итоге будет интересно зрителю; и о многом другом.

Важно, что в дискуссии принимали участие с одной стороны представители власти, представители промышленных производств, а с другой – люди искусства, кинематографисты. Был сделан первый шаг к диалогу, итогом которого может стать появление новых интересных кинематографических произведений, воспевающих людей труда.

В дни фестиваля режиссёры и продюсеры посетили промышленные предприятия Омска, наметились варианты интересного сотрудничества.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фестивале была представлена уникальная документальная кинопрограмма, подготовленная партнером фестиваля — Российским государственным архивом кинофотофонодокументов «Праздник со слезами на глазах», в которую вошли 4 фильма, снятые с 1945 по 1975 годы. Это фильмы: «Знамя Победы над Берлином водружено», «В день Победы», «Фронтовой кинооператор В.Сущинский». В программе также фильм «Генерал Карбышев», посвящённый Герою Советского Союза, уроженцу г. Омска, генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву.

В дни фестиваля состоялись творческие встречи с известными кинематографистами, а также с молодыми, но уже набирающими популярность актёрами. В гости к омичам и жителям области приезжали народная артистка РСФСР, актриса Лариса Лужина; народная артистка РФ, актриса Наталья Гвоздикова; заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, режиссёр Сергей Маховиков; заслуженный артист России, композитор, бард Григорий Гладков.

Юные зрители с восторгом встречали свою ровесницу, звезду сериала «Манюня» Карину Каграманян и актёра Станислава Соломатина, представлявшего на фестивале фильм «Капитан Крюк».

Кинофестиваль – это не только кино, но и территория добрых дел. Актёр Станислав Соломатин по собственной инициативе решил сделать подарок детям из омского интерната и купил им два кинопроектора, приехал к ним в гости с угощениями от фестиваля и пообщался с ребятами. «Я понимаю, что у каждого своя судьба, у них она сложная, поэтому я решил поднять им настроение», — сказал актёр.

Кинофестиваль – это также и образовательное мероприятие. В рамках киносмотра состоялись мастер-классы известных кинематографистов, профи своего дела, которые рассказали много интересного, поделились секретами творчества, дали полезные советы.

Также в дни фестиваля было объявлено о старте Молодёжной кинолаборатории, в рамках которой начинающие кинематографисты в возрасте от 15 до 25 лет смогут сделать свои первые шаги в профессии под руководством опытных мастеров. О Кинолаборатории рассказали член Оргкомитета фестиваля, волонтёр фонда «Защитники Отечества» Алёна Хоценко и директор фестиваля, продюсер Ксения Ильина.

С 1995 года в Омске проходит межрегиональный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». В этом году фестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» представит специальную тематическую кинопрограмму «Преодоление», в которую войдут фильмы о сильных духом людях с ограниченными возможностями здоровья. Два из трех фильмов программы сняты омичами, это фильмы «Другие танцы. Другие люди» режиссера Игоря Лаврова и фильм студентки ОМГУ им. Достоевского Анастасии Болотниковой «Твоими глазами».

Победитель кинопремии «Золотой Орел» в номинации лучший документальный фильм «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка включен во внеконкурсную программу фестиваля.

С этого года фестиваль носит имя выдающегося советского-российского актёра Михаила Ульянова. Фестивальная делегация посетила Тарский район Омской области, родину артиста, а в день закрытия фестиваля участники киносмотра возложили цветы к памятнику Михаила Александровича.

Фестиваль вызвал большой интерес у СМИ. Участники фестиваля давали интервью на телевидении, радио и в печатные издания.



В рамках фестиваля было четыре киноконкурса: документальных, научно-популярных, анимационных и игровых полнометражных фильмов. География участников обширна: были представлены фильмы, созданные в разных регионах России, а также картины зарубежных кинематографистов.

Все работы оценивало три жюри по номинациям. В составе жюри профессиональные кинематографисты: режиссёры, продюсеры, сценаристы. По сложившейся традции – в жюри известные деятели культуры Омской области.

Основными площадками Фестиваля в г. Омске были к/ц «Вавилон», «Дом кино» г. Омска, «Киновидеоцентре» Министерства культуры Омской области, площадки Омского государственного университета им. Достоевского.

Организаторы фестиваля – Правительство Омской области, Администрация г. Омска, Некоммерческое партнёрство Содействия развитию кино и туризма «КиТ», БУК «Киновидеоцентр», БУК г. Омска «Дом кино». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлены пресс-службой Кинофестиваля