Благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу» вновь объединил Тулу

В Тульском академическом театре драмы имени М. Горького при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу». Мероприятие, направленное на поддержку участников СВО и их семей, стало настоящим праздником музыки и поэзии и собрало на одной сцене выдающихся артистов, поэтов и композиторов. Организаторы проекта: народный артист России Андрей Соколов и президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.

Второй концерт в Туле вызвал не меньший отклик, чем первый, прошедший в феврале этого года. Он вновь продемонстрировал силу искусства, способного объединять людей вокруг общей цели, наполняя сердца зрителей гордостью, уважением и сочувствием.

В программе прозвучали всеми любимые произведения о Родине, а также новые стихи и песни, посвященные современным событиям и подвигам российских военнослужащих. Особое внимание было уделено людям, проживающим в прифронтовых районах и ежедневно сталкивающимся с трудностями. Атмосфера вечера была проникнута духом патриотизма, сплоченности и глубокого уважения к истории страны и ее героям. Помимо известных деятелей культуры и искусства в концерте приняли участие и молодые авторы, представившие свои произведения о современности, патриотизме и героизме.

На сцене Тульского академического театра драмы имени М. Горького выступили народный артист России, актер театра и кино Андрей Соколов, композитор Андрей Батурин, российский поэт-песенник, актер Александр Шаганов, певица, участница шоу «Голос» Анастасия Гладилина, композитор, певица, продюсер, писатель Наталия Княжинская, эстрадная певица, телеведущая, народная артистка России Светлана Лазарева, музыкант и певец, участник группы «Виват виктория» и шоу «Голос» Максим Ларичев, исполнительница, студентка ИТИ им. Иосифа Кобзона курса А. Соколова Александра Мартынович, певец Герман Грач, исполнительница, студентка ИТИ им. Иосифа Кобзона курса А. Соколова Валерия Тарелкина, исполнительница, студентка ИТИ им. Иосифа Кобзона курса А. Соколова Алика Туаева, певица Оксана Цах, певец, продюсер Александр Шалунов.

Особенными гостями мероприятия стали участники СВО и их семьи. Их присутствие сделало концерт еще более значимым, а атмосфера вечера наполнилась искренними эмоциями и чувством единства. Прошедший вечер вновь доказал, что культура — мощный инструмент поддержки, способный вдохновлять, объединять и укреплять веру в будущее.

Народный артист России Андрей Соколов отметил, что рад тому, что благотворительная инициатива получила такое большое продолжение, охватив практически всю страну, а дух, царящий в зале на каждом концерте, доказывает несокрушимость и сплоченность России. Андрей Батурин добавил, что все мероприятия проекта проходят в дружеской атмосфере и неизменно собирают аншлаги. Он подчеркнул, что концерты проводятся для поддержки армии и выразил благодарность тулякам за теплый и добрый прием.

Организаторы также отмечают, что каждый город и каждая встреча со зрителями подтверждают востребованность и необходимость подобных мероприятий. По их словам, участие в проекте стало для всех артистов не только творческим, но и гражданским долгом.

Напомним, проект «Культура в помощь Донбассу» был создан три года назад и объединил неравнодушных людей разных творческих профессий. В 2025 году концерты также пройдут в Нальчике, Астрахани, Чите, Рязани, Твери, Ростове-на-Дону и Волгограде, а также в одном из военных госпиталей. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в фонд «Всё для Победы» Общероссийского Народного Фронта.