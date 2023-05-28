Владимир Путин поздравил Академию «Меганом» с открытием

27 мая в Крыму в бухте Капсель состоялось официальное открытие Академии творческих индустрий «Меганом», нового проекта арт-кластера «Таврида». Президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил всех участников и гостей события с этим значимым событием. Видео опубликовано на канале Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) в ТГ.

«На карте нашей страны появляется новая точка притяжения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России. За последние пять лет, благодаря арт-кластеру «Таврида», под Судаком в бухте Капсель сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень», — сказал Владимир Путин в своем видеообращении.

Президент отметил, что на «Тавриде» создано пространство, которое позволяет свободно творить, искать современные формы и жанры, переосмысливая и сохраняя при этом «неповторимое звучание», высокие ценности и смыслы, которыми всегда отличалась российская культура.

«Глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем, нам не нужны ориентиры и стандарты, навязанные извне. […] Для нас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре», — подчеркнул Президент РФ. Также он отметил, что, несмотря на мировые попытки отменить российское, в нашей стране с большим уважением относятся к наследию мировой культуры, но вместе с этим все больше задумываются о бережном уважении к корням.

Владимир Путин пожелал творцам успехов в том, чтобы раскрыть талант, сказать свое слово в искусстве и пополнить достояние российской культуры. «А арт-кластер «Таврида», получив мощное развитие благодаря круглогодичной Академии творческих индустрий «Меганом», и все это растущее молодежно-просветительское пространство подарит много ярких имен», – подытожил Президент.

Круглогодичный образовательный центр станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и драйвером преобразования арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодежь) в молодежно-просветительский курорт «Таврида.АРТ».

В мероприятиях, посвященных открытию Академии, принимают участие общественные и политические деятели, звезды эстрады, деятели культуры и творческих индустрий, молодые творцы со всей России, а также популярные блогеры и представители СМИ. Частью культурной программы стала первая в Крыму мультимедийная выставка «День первый», перфоманс на строительном кране «Ловцы снов», джазовая программа с участием квинтета Игоря Бутмана, Трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды – Игорю Матвиенко, с участием известных артистов и резидентов арт-кластера «Таврида». В день открытия Академии «Меганом» представлены ключевые образовательные программы, которые будут запущены уже в этом году.

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