Большая светская премьера фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх»

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«Хитровка. Знак четырёх» – приключенческий детектив с Константином Крюковым, Михаилом Пореченковым, Анфисой Черных, Александром Олешко и Евгением Стычкиным в главных ролях – это оригинальная история, вдохновленная творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского. Фильм, рассказывает о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и гонзо-репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века.

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Первыми зрителями фильма стали: Владимир Хотиненко, Павел Лунгин, Алексей Учитель, Владимир Досталь, Антон Златопольский, Константин Эрнст, Сергей Сельянов, Игорь Крутой, Леонид Якубович, Евгений Петросян, Павел Гусев, Михаил Швыдкой, Виктор Вержбицкий, Александра Ребенок, Виталий Кищенко, Вячеслав Манучаров, Рената Пиотровски, Стася Милославская, Нонна Гришаева, Аркадий Укупник, Никас Сафронов, Алексей Пиманов, Ольга Погодина, Софья Присс, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Алексей Гаврилов, Катерина Кейру, Ольга Сутулова, Екатерина Соломатина, Александр Калушкин, Ирина Йовович, Софья Карпунина, Янис Политов и другие.

Фото – Геннадий АВРАМЕНКО

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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