Бахрушинский театральный музей принял участие в Международном фестивале «Интермузей 2025»

С 21 по 24 мая в Москве прошло одно из ключевых событий культурного календаря страны — Международный фестиваль «Интермузей 2025». Бахрушинский театральный музей традиционно выступил одним из ведущих участников фестиваля, представив важнейшие проекты и инициативы на крупнейшей музейной площадке России.

Тема фестиваля этого года — «Музей — лаборатория наследия» — акцентировала внимание на роли музеев в сохранении, изучении и трансляции культурного наследия как основы национальной памяти и формирования общественной идентичности. В рамках насыщенной деловой программы ведущие специалисты отрасли обсудили перспективы модернизации музейной сферы, укрепления межведомственного сотрудничества, развития государственно-частного партнёрства и меценатства.

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Дмитриевна Трубинова выступила на кейс-сессии «Инвестируя в наследие. Меценатство и ГЧП в музейном деле», подчеркнув важность благотворительности и частных инициатив в устойчивом развитии культуры:

«Бахрушинский музей — продукт и образец русской благотворительности. Сегодня мы реализуем сразу несколько масштабных проектов: трансформируем основное музейное пространство в современный музейно-театральный квартал “Бахрушинский” на Павелецкой, который призван стать международной платформой для сохранения и популяризации театрального наследия. Параллельно мы выстраиваем устойчивую региональную повестку, продолжая традиции семьи Бахрушиных в рамках федеральной программы “Новые музеи театра”. Безусловно, мы рассчитываем на поддержку как государства, так и частных меценатов. Государство системно инвестирует в развитие культуры, сохраняя культурную политику в числе национальных приоритетов. Но устойчивое будущее возможно лишь при активном участии социально ответственного бизнеса. Культура — основа идентичности, нравственный ориентир, наше историческое и духовное пространство. Если мы не будем её поддерживать и сохранять, то, собственно, ради чего мы живём?»

История семьи Бахрушиных — живое подтверждение силы системного меценатства. Ежегодно они жертвовали на благотворительные цели более полумиллиона рублей. Их подход отличался продуманностью и дальновидностью: часть средств направлялась на строительство учреждений, другая — помещалась на банковские счета, доходы с которых обеспечивали финансовую устойчивость этих учреждений. Именно такой осмысленный и устойчивый формат благотворительности остаётся актуальным и сегодня — в том числе в виде современных эндаумент-фондов.

Кристина Трубинова также отметила необходимость институционализации эндаумент-фондов как долгосрочного механизма поддержки культурных инициатив:

«Эндаумент-фонды — важнейший инструмент устойчивого финансирования культурных проектов. В России их насчитывается около 20, тогда как в США — более 500, в Европе — от 100 до 150. Нам есть к чему стремиться. Сегодня в стране по-прежнему не хватает налоговых стимулов и системной поддержки со стороны государства в адрес бизнеса. В России, несмотря на позитивные изменения после 2017 года, на данный момент возможен возврат только 13%»

Как ранее отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, одной из ключевых проблем, препятствующих полноценному развитию института меценатства в России, остаётся фрагментарность инициатив, отсутствие устойчивой системы коммуникации и недостаточный уровень информационного сопровождения. В условиях XXI века, когда медиапространство становится определяющим фактором общественного восприятия, роль медиа в поддержке культурных институций приобретает стратегическое значение.

Во время выступления в рамках кейс-сессии «Музей и медиа. Сотрудничество и противостояние» Кристина Трубинова подчеркнула:

«Сегодня граница между классическими и новыми медиа стирается, но главная задача остаётся неизменной — рассказывать о культуре ярко, содержательно и увлеченно. Медиа играют ключевую роль в этом процессе, становясь проводниками между культурными институциями и широкой аудиторией. Каждый культурный проект — это результат кропотливой, часто невидимой работы большого числа специалистов. Музеи живут активной, насыщенной событиями жизнью, и нам важно, чтобы эти усилия находили отклик и освещение в медиапространстве. Культура — невероятно многогранная сфера, и наша цель — чтобы о ней говорили широко, профессионально и с интересом. В этом медиапартнёры — наши важнейшие союзники. Мы стремимся выстраивать с ними прямой, устойчивый диалог, основанный на взаимном интересе. Только так возможно формирование полноценного культурного медиаполя. Мы уверены, что фестивали, подобные “Интермузею”, дают мощный импульс к укреплению связей между музеями и средствами массовой информации, открывая путь к долгосрочным и содержательным коллаборациям».