Владимир Томшин: «Каждый воин, стоящий на страже нашей Родины – это тот самый Илья Муромец»

В начале 2025 года музыкант Владимир Томшин выпустил сингл «Илья Муромец» и новый альбом «Свинцовый дождь», посвящённый 80-летию Великой Победы. В интервью он рассказал о создании новых песен, образе русского богатыря и роли ответственности в жизни мужчины.

— Владимир, не так давно вы выпустили новый сингл «Илья Муромец». Расскажите историю его создания?

— Всё началось, как обычно. Перебирая струны в компании друзей под треск костра, я неожиданно придумал первые строки песни. Вскоре к сочинению подключился мой хороший товарищ Дмитрий Комиссаров. Он хорошо знает моё творчество, и наше направление мыслей во многом совпадает. В результате совместной работы родилась песня «Илья Муромец». Для меня это был первый опыт соавторства.

— Кто из «защитников русской земли», помимо богатырей, является для вас примером? О ком можно было бы написать песню?

— Как известно, образ богатырей — собирательный, он олицетворяет непобедимую силу духа защитников земли русской. Таких примеров великое множество. Каждый воин, стоящий на страже Родины, — тот самый богатырь, тот самый Илья Муромец. Каждый из них герой, и о каждом можно написать песню. Эту идею я стараюсь донести в своём новом альбоме.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий мужчина?

— Одно из самых главных качеств — ответственность за свои слова и поступки. Никто не рождается героем, но настоящего мужчину отличает то, что в определённый момент он готов взять на себя ответственность и совершить настоящий поступок.

— В апреле вышел ваш новый альбом «Свинцовый дождь». Чему он посвящён?

— «Свинцовый дождь» посвящён 80-летию Великой Победы. В него вошли песни, объединенные идеями памяти наших воинов, связи поколений и любви к Родине. Эти композиции были написаны в разные периоды моей жизни, но их объединяет то, что они появились после моего возвращения из иммиграции. Одним из толчков к их созданию стало посещение военно-исторических музеев в разных городах нашей страны.

— Ваш предыдущий сольный альбом «Молоко» состоял преимущественно из позитивных и ироничных композиций. Насколько контрастно, на ваш взгляд, для поклонников прозвучит новая пластинка?

— Согласен, оба альбома контрастны по смыслу и звучанию. Поклонники, посещавшие мои акустические концерты, уже знакомы с некоторыми новыми песнями. У меня есть опыт исполнения композиций из этих двух альбомов в одной программе, и они хорошо сочетаются и принимаются публикой.

— Ожидаются ли премьеры в проекте «Томшин Бэнд»? Поделитесь ближайшими планами.

— В «Томшин Бэнд» работа идёт полным ходом. В этом году мы планируем выпустить диск с новыми версиями лучших песен из пяти предыдущих альбомов. Также приближается время летних фестивалей, а значит, мы с удовольствием порадуем всех нашими выступлениями.

Фото © пресс-служба Кушнир Продакшн