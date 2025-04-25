HOUMBY: «Хочу стать другом и братом для каждого, кто меня слушает»

HOUMBY — молодой артист. Автор и исполнитель хита «Передай маме слова», покоривший миллионы слушателей.

– Привет, HOUMBY! Давай познакомимся поближе. Расскажи немного о себе: когда у тебя возникла любовь к музыке? Что вдохновило начать творить?

– Привет! Музыка для меня — это не просто увлечение, а мое предназначение. Мне сложно найти что-то другое, что могло бы вызвать у меня такие сильные эмоции, как создание собственных песен.

– Какие музыкальные жанры или исполнители оказали наибольшее влияние на твое творчество?

– Я слушал множество исполнителей, и мои фавориты постоянно менялись в зависимости от обстановки. Поэтому мне сложно выделить кого-то конкретного. Есть много артистов, которые вдохновляют меня своими песнями или, наоборот, поддерживают в моменты грусти. При создании своих работ я стараюсь не опираться на чужие примеры.

– Помнишь ли ты свой первый опыт написания песни?

– Да, это было одно из самых тяжелых и одновременно прекрасных времен в моей жизни.

– Как семья и друзья отреагировали на твое решение стать артистом?

– Мои близкие отреагировали довольно негативно; для них это казалось несерьезным. Я вырос в семье, связанной с военной отраслью, и в довольно строгих условиях. Друзья, в основном, поддерживают меня, и с некоторыми из них мы даже работаем над написанием песен.

– Расскажи про свой псевдоним. Почему HOUMBY? Связана ли с ним какая-то история?

– Честно говоря, я плохо знал английский, когда придумывал свой псевдоним. Мне хотелось связать его с понятием «дом», но при этом видоизменить. В итоге получился HOUMBY — довольно необычно. Я решил, что это мне подходит, и оставил.

– Трек «Передай маме слова» очень глубокий; ты упоминаешь о боли и о том, что не сдашься. Есть ли какая-то личная история, стоящая за этим текстом?

– Эта песня была написана в трудные для меня времена. Не буду вдаваться в детали, но все строки были прожиты мною от и до. Будь у меня возможность повторить этот опыт заново, я бы сделал это без колебаний.

– Твои треки сейчас попадают в чарты на музыкальных площадках. Как ты считаешь, что помогает твоей музыке занимать такие высокие позиции?

– Я думаю, что мне помогают честность и открытость. Я не пытаюсь казаться кем-то другим; каждую свою песню я стараюсь наполнить надеждой. Хочу помочь как можно большему числу людей пережить непростые времена. А если у них все хорошо, то пусть мои композиции окрыляют их для свершения всего, о чем они мечтают.

– Планируешь ли поэкспериментировать со стилями или будешь придерживаться сложившейся концепции?

– При написании песен я опираюсь на свое внутреннее состояние. Поэтому если вы услышите от меня легкий трек, значит, в момент его написания я чувствовал себя именно так, и наоборот.

– Что твои слушатели могут узнать о тебе через твое творчество?

– Слушатели могут увидеть в моих треках себя и понять, что я такой же, как они — с теми же проблемами и мечтами. Я хочу стать другом и братом для каждого, кто меня слушает.

– Готовятся ли у тебя новые музыкальные проекты в ближайшее время? Чем порадуешь поклонников?

– Все свободное от сна время я посвящаю созданию новой музыки. Я живу этим и верю в свое дело. Песни будут выходить стабильно; у меня накопилось много материала, которым я вскоре порадую своих слушателей.

Недавно вышла песня «Мы верим» — она светлая, добрая и легкая. В ней я хотел поделиться верой в лучшее и дать надежду тем, кто ее потерял.

Также у меня вышел видеоклип на песню «Передай маме слова», над которым мы долго работали и вложили много сил. Надеюсь, что людям понравится конечный результат. Он уже в сети! Мне будет очень приятно получить от каждого обратную связь. Делитесь впечатлениями.