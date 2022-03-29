17 апреля 2022 года в Рахманиновском зале Консерватории Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представит литературно-музыкальную композицию «Во дни печальные Великого Поста» с протоиереем Артемием Владимировым.

Встреча с выдающимся пастырем, проповедником и поэтом протоиереем Артемием Владимировым — событие не только для слушателей, но и для всех артистов Ансамбля «Благовест». Его проникновенное слово обращено к душе каждого человека и никогда никого не оставляет равнодушными, пробуждая любовь, добро и радость. Предстоящее совместное выступление отца Артемия и Ансамбля «Благовест» будет посвящено Великому Посту. В музыкальной части программы прозвучит оратория Антона Вискова «Голгофа. Русские Страсти» (музыкальные иллюстрации Страстей Господних), произведения, премьера которого состоялась в 2021 году. Солистами выступят Дмитрий Степанович, Борис Комлев, Екатерина Алабина. Сочинение посвящено Ансамблю «Благовест».

За дирижёрским пультом — художественный руководитель и основатель коллектива, Заслуженная артистка России Галина Кольцова. Каждая часть произведения посвящена одному из Евангельских эпизодов: «Тайная Вечеря», «Суд Пилата», «Шествие на казнь», «Людие мои, что сотворил вам», «Благочестивый разбойник», «Не рыдай мене, Мати», «Положение во гроб».

Партия фортепиано — композитор Антон Висков.

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