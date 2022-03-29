В московском культурном пространстве ДК Рассвет пройдет концерт OpensoundOrchestra

31 марта 2022 года в ДК Рассвет пройдет концерт OpensoundOrchestra. Тема концерта — частный человек и большая история.

В программе – Карл Амадеус Хартман. Траурный концерт для скрипки и струнных; Дмитрий Шостакович. Камерная симфония, op. 110а; Стивен Райх. WTC 9/11 для трех струнных квартетов и записи; Валентин Сильвестров. Струнный квартет № 3.

Траурный концерт немецкого композитора Карла Амадеуса Хартмана написан в 1939 году — это высказывание противника нацизма, ушедшего в вынужденную внутреннюю эмиграцию. С ним соседствует Камерная симфония Шостаковича — его Восьмой струнный квартет в переложении для оркестра, сделанном Рудольфом Баршаем. Официально квартет был посвящен «жертвам фашизма и ужасов XX века», однако в письме своему другу Исааку Гликману автор признавался, что создавал его как эпитафию самому себе («Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета»»).

Сочинение Райха «WTC 9/11» для трех струнных квартетов и электроники (2010) — это отклик на события 9/11; в партитуре используются аудиозаписи свидетелей катастрофы, записанные на автоответчики. «WTC 9/11» было написано для Kronos Quartet, как и еще одно сочинение программы — Третий струнный квартет (2011) украинского композитора Валентина Сильвестрова. «Мне кажется, — комментировал композитор свою работу, — в этом сочинении можно расслышать ирландский акцент и наивные мелодии — символы этой замечательной страны, в судьбе и историческом наследии которой я ощущаю близкое духовное родство с Украиной, моей родиной».

Концерт проходит при поддержке Центра электроакустической музыки Московской консерватории (CEAMMC).

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