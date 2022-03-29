Подведены итоги второго Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура»

В День работника культуры, 25 марта, в Большом зале Московской консерватории были подведены итоги и объявлены имена победителей «Партитуры» — самого значительного из проходящих в России конкурсов молодых композиторов.

В начале торжественного вечера начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина, который пожелал участникам, экспертам и гостям гала-концерта «неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго. И, конечно, от души поздравляю с Днем работника культуры, который отмечается сегодня в нашей стране». Также глава государства отметил: «Мы по праву гордимся именами выдающихся русских музыкантов — композиторов, дирижеров, исполнителей, — их бесценным творческим наследием и уникальным вкладом в развитие мировой культуры. И сегодня, благодаря таким красивым, востребованным проектам, каким, без сомнения, является ваш конкурс, замечательные традиции отечественной композиторской школы бережно сохраняются, обогащаются новыми замыслами».

По своему масштабу конкурс не имеет аналогов. Он объединяет в восьми номинациях все ведущие жанры и форматы современной академической музыки. На конкурс поступило более 800 заявок из 63 регионов страны, некоторые были исполнены на национальных языках малых народов России и вдохновлены местными обычаями и фольклором. В шорт-лист вошли 35 наиболее одаренных композиторов, из числа которых выбраны восемь победителей, каждый из которых получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Лучших определяло жюри, в котором — только мэтры российской и зарубежной музыки: Юрий Башмет, Алексей Рыбников, Фабио Мастранджело, Максим Дунаевский, Дмитрий Бертман, Игорь Бутман, Михаил Грановский, Юрий Потеенко, Александр Соколов, Рашид Калимуллин, Иван Бурляев, Вера Таривердиева, Лев Конторович, Иван Цыбин, Георгий Исаакян, Андрей Борисов, Виктор Плешак и другие — всего более 50 имен.

Перед гала-концертом и награждением победителей, 25 марта, часть членов жюри приняла участие в уникальной образовательной программе. С лекциями и мастер-классами для молодых композиторов выступили: Эдуард Артемьев, легендарный советский и российский композитор; Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP; Дмитрий Гринченко, генеральный директор «Русского концертного агентства», генеральный продюсер Московского, Сочинского фестивалей маэстро Башмета; Владимир Федосеев, главный дирижёр Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

Победителями «Партитуры» 2022 года стали: Миляуша Хайруллина в номинации «Оперная музыка или музыка оперетты»; Екатерина Бузовкина в номинации «Балетная музыка»; Тихон Хренников в номинации «Симфоническое произведение крупной формы; Николай Попов в номинации «Симфоническое произведение малой формы»; Дмитрий Бородаев в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»; Алексей Лёвин в номинации «Хоровая музыка»; Яков Александров в номинации «Киномузыка» и Мердан Бяшимов в номинации «Эстрадно-симфоническое произведение».

Произведения всех победителей были исполнены на гала-концерте Московским государственным академическим оркестром (МГАСО) под управлением Павла Когана, а также Московским Синодальным Хором под управлением Алексея Пузакова. Кроме того, молодые дарования получили подарки от партнеров: мастерской «Гусельник», мастерской «Гармония звука», компании INOY, Раменской Фабрики Музыкальных Инструментов, компании «Союз», ресторана «Кафе Пушкинъ». Ведущие вечера: Екатерина Гусева и Алексей Гуськов.

За время своего существования конкурс «Партитура» уже стал социальным лифтом для талантливой молодежи, произведения авторов будут профессионально записаны оркестром, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения страны, изданы на компакт-диске, их имена станут известны широкой аудитории.

Организаторы конкурса: Международный фонд композиторов «Новые классики» в партнерстве с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России. Конкурс проходит при поддержке Фонда Президентских грантов.

Сайт конкурса.

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