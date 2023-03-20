САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музыкальный спектакль «Питер Пэн» возвращается на сцену театра «Буфф»!

Кто из взрослых не мечтал перенестись на пару мгновений в детство? Спектакль «Питер Пэн» по мотивам произведений культового шотландского писателя Джеймса Барри напомнит взрослым и юным зрителям о волшебном мире под названием «детство». Здесь нет забот, проблем и скуки. Зато есть мир русалок и воздушных фей, тут можно поохотиться с индейцами и сразиться с настоящими пиратами!

Санкт-Петербургский театр «Буфф» посвящает возобновленный спектакль памяти его автора, заслуженного деятеля искусств России Виктора Борисовича Рябова (1943-2021). Сын легендарного советского дирижера Бориса Хайкина, он всю жизнь посвятил музыкальному театру. Долгие годы Виктор Рябов работал главным режиссером Московского музыкального театра им. Н.И. Сац, поставив на его сцене свои лучшие спектакли, которые стали основой репертуара: «Чудесный клад», «Левша», «Максимка», «Отважный трубач», «Маугли», «Царевна-лягушка» и многие другие. С театром «Буфф» Виктора Борисовича связывали особые отношения – это не только многолетняя дружба с однокурсником по институту Исааком Романовичем Штокбантом, но и целый ряд спектаклей на сцене театра «Буфф»: «Питер Пэн», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Том Сойер», «Удивительный волшебник из страны Оз», «Кошкин дом», «Теремок».

Автор возобновления «Питера Пэна», актер и режиссер театра «Буфф» Илья Кузнецов представит новую версию спектакля Виктора Рябова:

– Премьера «Питера Пэна» состоялась в 2005 году еще на Народной 1, и там спектакль шел с большим успехом. Виктор Борисович был мастером детских постановок, часто приезжал к нам в театр ставить спектакли. Я с ним очень много работал, поэтому мне поручили возобновление постановки. Это будет спектакль основанный на его концепции, но будут и новшества. Время не стоит на месте, меняется восприятие, и на многие вещи маленькие зрители уже реагируют по-другому. Сейчас у нас большая технически оснащенная сцена и мы можем использовать новые приемы. Когда Виктор Борисович ставил у нас спектакли, он всегда говорил, что делает спектакль не только для детей, а обязательно для всей семьи. И я с ним абсолютно согласен. Дети приходят на спектакли с родителями, и взрослые на детском спектакле не должны сидеть в телефоне. Моя задача — увлечь, подарить им настоящий праздник!

По сюжету главный герой Питер Пэн вместе с друзьями путешествует по острову «Толькотам». В странствиях он знакомится с таинственными обитателями экзотического края и побеждает грозных злодеев. Питера Пэна вместе со зрителями ждут неожиданные открытия, радость и приключения. О своем герое и о спектакле рассказывает исполнитель роли Питера Пэна, артист театра «Буфф» Дмитрий Жигунов:

– Это спектакль о детстве, о возвращении в детство, о первой любви и о взрослении. Очень хочется, чтобы взрослые тоже окунулись в детство, вспомнили, какого это быть детьми, хотя бы на пару часов. Мой герой Питер Пэн заносчивый мальчишка, очень гордый. В нем борются ребенок и взрослый. Он хочет, чтобы о нем заботились, он хочет любви. Но, с другой стороны, он готов встать на защиту своей компании. Кто в нем победит: ребенок или взрослый – большой вопрос.

Спектакль «Питер Пэн» впервые был поставлен на сцене театра «Буфф» 15 декабря 2005 года.

Когда? 24, 25, 26, 29 и 30 марта 2023 года.

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