Военная драма «Помилование» выходит в прокат

4 мая в российский прокат выходит военная драма «Помилование». В основе фильма – одноименная повесть классика советской башкирской литературы Мустая Карима. Премьерные показы пройдут в Москве, Уфе и Казани.

В центре сюжета – история двадцатилетнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который без памяти влюбляется в юную Марию-Терезу, дочь испанских коммунистов, занесенную судьбой в глухую деревеньку. Девушка отвечает взаимностью. Как только в части звучит команда «отбой», сержант бежит на свидание, чтобы обнять её на прощание и сказать главные слова перед боем. Но он не осознает, что по законам военного времени совершает преступление, за которое грозит высшая мера наказания.

«Помилование» – глубоко личное произведение Мустая Карима, которое он вынашивал почти 40 послевоенных лет, – рассказывает продюсер картины, внук великого классика Тимербулат Каримов. – Мустафа Сафич ушел на войну с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся на фронт и встретил Победу в Вене. Война оставила пронизывающий след в его жизни и творчестве, даже спустя годы он мысленно возвращался в те дни, полные испытаний и утрат. «Помилование» – повесть вне времени, уникальное литературное произведение, новое прочтение которого никого не оставит равнодушным».

По словам режиссера фильма Айнура Аскарова, «главное событие фильма – дезертирство новобранца Любомира Зуха. Драматургия строится на контрапункте. С одной стороны – отчаянная жажда любви, с другой – война. Мы рассказываем о юности на войне, о чувствах и долге, о взрослении, о столкновении морали и закона. Уверен, эти темы живо откликнутся каждому зрителю».

«Повесть «Помилование» – невероятно пронзительная история, - убежден продюсер Дмитрий Фикс, – Воспоминания о войне, переплетенные с жизненным опытом автора, придали трагической основе лирический, очень тонкий эмоциональный тон повествования. Автор вложил много любви и сострадания абсолютно ко всем героям, а мы рассказали историю так, что зритель это точно почувствует».

Продюсеры фильма – Тимербулат Каримов, Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс, создавшие блокбастер «Сестрёнка» по мотивам повести Мустая Карима.

Режиссер картины – Айнур Аскаров («Отряд Таганок», «Буран», «Из Уфы с любовью»). Сценарист фильма Айдар Акманов («Сестрёнка», «Отряду Таганок»).

Главные роли боевых друзей исполнили Александр Новиков («Пищеблок», «Жиза»), Николай Галлямов («Сердце Пармы», «Сама дура»), Евгений Михеев («Летчик», «Вампиры средней полосы»). Возлюбленную Любомира Зуха сыграла молодая актриса-дебютантка Джамиля Мударисова. Актерский ансамбль поддержали опытные артисты Гела Месхи («1941. Крылья над Берлином», «Летчик»), Юрий Лопарев («Завод», «Калашников»), Александр Бухаров («Ржев», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты») и Любовь Зайцева («Живой», «Точка»).

Оператор – Андрей Макаров («Небо в алмазах», «Реальная сказка», «Елки 2»). Художник-постановщик – Вячеслав Виданов («Сестрёнка», «Личная жизнь королевы», «Женщин обижать не рекомендуется», «Берёзка»).

Художники по костюмам – Яна Боуден («Сестрёнка», «Все началось в Харбине», «Восьмидесятые»), Ирина Гришан («Чернобыль», «Невезучая», «Привет от Катюши»).

Дистрибьютором выступит компания «Наше кино».

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