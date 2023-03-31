Премьера документального фильма Кинокомпании «Свой почерк» «Рудольф Нуреев. Возвращение»

29 марта для московских зрителей в кинозале Государственной Третьяковской галереи состоялся премьерный показ документального фильма «Рудольф Нуреев. Возвращение», производства Кинокомпании «Свой почерк» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Показ прошел в рамках Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны», который с прошлого года проводится в 3-х городах России: Москве, Уфе и Казани и посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву, 85-летие со дня рождения, которого весь мир отмечает в этом году.

Автор и режиссер фильма Татьяна Малова в картине рассказала о визитах великого танцовщика в Советский Союз. Первый из них состоялся спустя 26 лет после того, как в 1961 году Нуреев принял в аэропорту Париж-Ле Бурже не простое для себя решение остаться за рубежом. Власти на 72 часа разрешили Рудольфу Нурееву приехать на Родину, чтобы проститься в Уфе с умирающей матерью. Второй приезд легендарного артиста состоялся в 1989 году уже в Ленинград, куда его пригласил художественный руководитель балета Кировского театра Олег Виноградов, чтобы станцевать партию Джеймса в балете «Сильфида». В 1992 году по приглашению директора Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова Нуреев дважды приезжает в Казань в марте и мае в новом амплуа – дирижера. Воспоминаниями в фильме про эти краткие визиты поделились его друзья, одноклассники, коллеги.

В фойе кинозала зрителям была представлена фотовыставка «Рудольф Нуреев. Возвращение». В хронологическом порядке выстроен маршрут посещения знаковых для него мест: Уфы, Ленинграда и Казани. В тот период для журналистов был дан негласный приказ не снимать пребывания мировой звезды балета в Советском Союзе, поэтому очень ценны для истории эти немногочисленные документальные свидетельства очевидцев событий тех лет. Фотохудожник Фарит Губаев в мае 1992 года по счастливой случайности оказался в Казани на балете «Щелкунчик» Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, в котором и дирижировал оркестром в этот день Рудольф Нуреев, зашел в гримерку и запечатлел великого артиста во время отдыха после окончания спектакля. Почти тридцать лет фотоснимки, сделанные в гримерке, лежали в личном архиве автора и не выставлялись для широкой публики. На выставке посетители увидят фотографии из архивов Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и ТАСС (автор Юрий Белинский), Башкирского государственным театром оперы и балета и Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Выставка продолжит свою работу до середины апреля 2023 года на Лаврушинском переулке в фойе кинозала Третьяковской галереи.

Проект «Нуреевские сезоны» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призван, прежде всего, сохранить память о великом артисте балета, расширить знания зрителей о классическом искусстве и судьбе всемирно известного соотечественника. Рудольф Нуреев, в которой до сих пор немало «белых пятен», раскрыть неизвестные страницы его жизни и творчества, окончательно реабилитировать имя Нуреева на Родине, где некоторые до сих пор считают его «предателем и перебежчиком», коим он никогда не являлся. По мнению творческой команды проекта за 30 лет жизни за рубежом он невероятно много сделал для продвижения русского балета и искусства, ни единым словом, не опорочив свою Родину.

Все подробности о проекте «Нуреевские сезоны» - на сайте проекта: www.rudolfnureev.pro .

Фото - Виктория ИЕВЛЕВА

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