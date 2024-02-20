«наш февраль»: TOBE представил новую песню в стиле поп-рок

20 февраля вышел новый релиз от TOBE «наш февраль».

Трек «наш февраль» - это уверенный шаг в поп-рок стилистику. Симбиоз рока и электроники делают трек по-настоящему оригинальным среди жанров.

Трек про февраль выпускается в конце февраля не случайно! Эта история с нотами ностальгии по недавно пережитому, отпущенному и преобразованному в классный опыт, где: «не важно, сколько дней ты врала мне - 28 или 29, я любил тебя каждый из этих дней, но на этом мы остановимся...», - такой песенный посыл прозвучит от исполнителя, при этом мощно покачивая битом, так что драмы не чувствуется, наоборот - радость свободы от пустых лживых отношений, которым парень придавал слишком серьезное значение!

Артист TOBE предлагает запереть все негативные переживания в уходящем феврале, заморозить и отпустить вместе с зимой в прошлое, чтобы заглянуть в новую многообещающую весну, где будет много музыки, экспериментов с образом, заметный коллаб с популярным блогером и зажившие новой жизнью соцсети артиста, куда наконец возвращается вкусный контент для дорогой аудитории.

ТОВЕ приготовил ещё один приятный подарок для своих слушателей. По случаю нового релиза, он разыграет виниловую пластинку с треком «катя», который можно поймать в эфире Нашего радио. Пластинка была выпущена в память о конкурсе «Молодые ветра», где TOBE занял место среди победителей проекта.

В марте у артиста состоится сольный концерт.