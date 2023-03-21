Volga Fashion Week будет проходить в Москве дважды в год

18 и 19 марта в Москве впервые проходило масштабное модное событие, объединившее дизайнеров со всей страны – Volga Fashion Week.

Тридцать четыре дизайнера из двух десятков городов - Владивосток, Москва, Ульяновск, Сыктывкар, Чебоксары и других - продемонстрировали свой талант и локальную культуру.

- Первые показы проходили семь лет назад в Нижегородском Кремле ГЦСИ «Арсенал», - рассказывает Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Week. – Потом были Казань, Самара и другие города, теперь Москва. Нам хотелось показать работы дизайнеров именно из разных уголков страны. Все они самобытные, как и вся наша страна. Я сама дизайнер одежды, понимаю все вопросы и нюансы, с которыми сталкиваются профессионалы на местах. Именно поэтому Volga Fashion Week своим естественным путем становится эко-системой и помогает развиваться модным брендам со всей России. Сейчас, когда ушли многие бренды, к модной индустрии приковано большое внимание. Что мы будем носить? Кто будет шить? Нам хотелось бы дать ответы на этот вопросы. С этого года мы планируем проводить Volga Fashion Week в Москве дважды в год и поддерживать дизайнеров маркетами. Первый в Москве Volga Fashion Market планируем провести в сентябре.

Партнером проекта стала сеть универмагов российских дизайнеров SLAVA. Лучшие коллекции Volga Fashion Week будут представлены в универмагах. Сейчас сеть насчитывает семь торговых точек. Имена дизайнеров будут объявлены в начале апреля.

Центр развития компетенций в индустрии моды РЭУ им. Г.В. Плеханова, еще один партнер Volga Fashion Week, вручил грант на обучение по одной из программ центра Ирине Акулиной, создательнице детских коллекций из Владивостока.

Актуальную сегодня тему апсайклинга поддержала Марина Дэмченко, куратор направления ЭкоМода в проекте «Экософия» президентской платформы «Россия страна возможностей». Все дизайнеры – участники Volga Fashion Week – смогут подать заявки в проект «Экософия». С лучшими будет сделана коллаборация.

Если первый день Volga Fashion Week – это красочное шоу с дефиле, то второй день – это обучение, нетворкинг и получение практической информации. В специально подготовленной деловой программе приняли участие историк моды, автор книги «Магия русского стиля» Наталия Козлова, директор hr-fashion агентства «Модное бюро» Елена Залесская, эксперт РАФИ (Российской ассоциации фэшн индустрии) Татьяна Селезнева, теоретик моды Андрей Сафинин, автор ТГ-канала и подкаста Fashion прокачка Ольга Штенберг и многие другие игроки модного рынка.

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