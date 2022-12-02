Финал МКММ «Московского Конкурса Молодых Модельеров» состоялся в столице

24 ноября 2022 года в Москве прошёл финал МКММ «Московского Конкурса Молодых Модельеров». Долгожданное fashion-событие состоялось в самом центре Москвы на культурно-исторической площадке Театра «Школа современной пьесы» (ул. Неглинная д. 29 стр.1).

МКММ Х сезона подготовил к показу совершенно новые и уникальные коллекции, а молодые модельеры – показали, какие тренды диктует современная мода. Мероприятие проходило в двух номинациях: «Лучшая коллекция» — конкурсные показы самых новых коллекций российских молодых брендов и «Сценический образ» на заданную тему. В 2022 году этой темой стала очень актуальная проблема – «UPCYCLING», что в переводе с английского означает «переработка»; в контексте МКММ, переработка — смыслов, фасонов и идей, или как вдохнуть новую жизнь старым вещам. Автор и продюсер Международного Московского Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) – Екатерина Матвеева, рассказала, что «на подиуме театра современной пьесы прошел уникальный показ коллекций некоторых финалистов МКММ, которые смогли создать костюмы на уже более глубокую тему «Upcycling по шкале Овертона». После такого знаменательного Х юбилейного сезона МКММ и сам проект, который существовал 10 лет в формате конкурса, был переработан автором мероприятия, чтобы взять новый вектор на переход в совершенно иной формат, который пока остаётся большой загадкой и подогревает новый интерес к мероприятию.

В новом сезоне MKMМ свои работы на подиуме представили 24 молодых бренда модной одежды: Plastic Queen, Maetting Brand, Zaschitnikow, I Am Rudakova, LIAS, Marina Gurvich, Timur Hamraev, Galina Grishina, Татьяна Мальчикова, Анна Играшева IZ13, Klimkova Kids, Dora Nikolaeva, YURESKA, Rina Collection, Александра Шалютова AVR, Tatiana Katina, EKOROLEVA, NM Наталья Матюшонок, Nalatia Sovetskaya, Alezzy, Cyber, Екатерина Смолина, MIRBA, TRAVNIKOVA. Также прошла демонстрация «Внеконкурсных показов Партнёров МКММ»: Rustar, Vardo, Sestry Mamytiny, Womenesse, Монпари.

Победителем конкурса, при подсчете баллов, в номинации «Лучшая коллекция» стал бренд, открывший показ, Plastic Queen. Второе место, с небольшим отставанием, в данной номинации получила дизайнер Ольга Рудакова, а третье – Александра Шалютова.

В номинации «Сценический образ» на заданную тему «Upcycling по шкале Овертона» - победил бренд Timur Hamraev. Второе место жюри отдали бренду TRAVNIKOVA, а третье – Ольге Рудаковой, которая также участвовала и в этой номинации, представив совершенно новую коллекцию.

Оценку конкурсных работ провел Экспертный совет, в состав которого вошли ведущие специалисты в области моды, подарившие знаменательные призы молодым модельерам: для последующей работы художником по костюму в киноиндустрии Эльбором Черновым был выбран Даниил Павлов, создатель эксцентричного бренда Zaschitnikow, создатели молодых брендов Ольга Рудакова и Тимур Хамраев приглашены на собеседование для работы в Театре Луны под руководством Сергея Проханова, ведущий эксперт fashion-индустрии, основатель мультибрендовых магазинов «Центральный дом дизайнера» - Рената Мансурова отметила наивысшим баллом бренды Plastic Queen, Dora Nikolaeva, Timur Hamraev, TRAVNIKOVA, из которых позже выберет модели одежды для размещения в магазинах «Центральный дом дизайнера», Александр Перемятов особо отметил бренды дизайнеров Екатерины Смолиной и Татьяны Мальчиковой для размещения в магазинах ЙАРМАРКА и SLAVA, Елена Синицина для своего интернет-магазина «RUSпублика», где представлены только российские дизайнеры, пригласила бренды LIAS, Klimkova Kids, Maetting Brand, YURESKA, EKOROLEVA, а также бренды дизайнеров Татьяны Мальчиковой, Анны Играшевой, Марины Гурвич.

Жюри конкурса:

Рената Мансурова – эксперт fashion-индустрии, основатель мультибрендовых магазинов «Центральный дом дизайнера, спикер школ для стилистов.

Эльбор Чернов – художник по костюму в киноиндустрии.

Сергей Проханов – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог.

Даниил Грачёв – известный fashion-эксперт и телеведущий.

Александр Перемятов – президент Magic Group - создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и ЙАРМАРКА.

Дмитрий Дибров – советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Эльдар Керимов – генеральный директора арт-пространства «Флакон».

Елена Синицина – собственник и руководитель интернет-магазина WWW.RUSPUBLICA.RU

И другие.

Фото – Дмитрий КИСЕЛЁВ

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