25-26 марта Москва станет центром притяжения всей индустрии детской моды!

25 марта 12 сезон KIDS FASHION WEEK откроет бренд Sorvalo, который представит коллаборацию с самым юным дизайнером в Fashion индустрии Элиной Галустян (дочь Михаила Галустяна, 11 лет). Предугадывая тренды, Элина представит свою детскую коллекцию «Будь разной». На подиум в этот вечер выйдет юная актриса Николь Плиева (12 лет). Показ планируют посетить Михаил Галустян с супругой Викторией.

Детская Неделя моды объединяет десятки компаний и дизайнеров, моделей и визажистов, собирая профессионалов детской моды со всех регионов России в исторических, уникальных стенах Главного детского магазина в центре Москвы. Но не только детской. Меропррятие, организатором которого является Продюсерский центр «ГРАНИ», традиционно растянется на весь год серией отдельных fashion- событий. Показы первых двух дней пройдут в «Центральном детском магазине на Лубянке».

Почетным гостем Детской недели моды в Москве 25 марта станет также известнейший российский дизайнер, телеведущий, новатор в области меховой моды Игорь Гуляев, который торжественно откроет неделю моды приветственным словом, дав старт это великолепному весеннему празднику моды.

Начало в 16.00.

26 марта бренд Sorvalo представит уже взрослую коллекцию. В показе участвуют актер Артём Кошман, светский обозреватель Леван Тодуа, телеведущая и актриса Вероника Романова.

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