Выставка «Кукрыниксы» в «Манеже» завершает свою работу

Совсем скоро в Музейно-выставочном объединении «Манеж» завершит свою работу выставка «Кукрыниксы», организованная Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и приуроченная к 100-летию образования союза трех художников: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.

Проект, исследующий творчество Кукрыниксов с учетом хронологии и многообразия их деятельности, объединил 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций по всей России. Большинство произведений представлены впервые. Выставка организована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Имя «Кукрыниксы» стало не только коллективным псевдонимом, но и символом жанра острой политической карикатуры, принесшего трем художникам мировую известность. По карикатурам Кукрыниксов можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов.

Творчество Кукрыниксов многослойно. Сарказм сатирической графики, обличительный пафос плаката, беспощадность пародий, шутливая веселость дружеских шаржей, напряженный психологизм книжной иллюстрации сменяются живописными произведениями всех жанров – портрет, пейзаж, натюрморт – очень личными переживаниями и поэтическим настроением.

Экспозиция площадью более 2 000 кв.м. разместилась в 10 залах, посвященных различным периодам творчества художников: 1920-1930 годы, Великая Отечественная война и участие художников в Нюрнбергском процессе, холодная война, а также работа Кукрыниксов в театре, журнале «Крокодил» и над книжной иллюстрацией.

После прижизненной выставки художников 1977 года проект стал первой экспозицией подобного масштаба.