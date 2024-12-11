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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка «Кукрыниксы» в «Манеже» завершает свою работу

Выставка «Кукрыниксы» в «Манеже» завершает свою работу

editor
By editor
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Выставка-«Кукрыниксы»-фото-Василий-Буланов-@psculturestudio
Выставка «Кукрыниксы». Фото © Василий Буланов @psculturestudio

Совсем скоро в Музейно-выставочном объединении «Манеж» завершит свою работу выставка «Кукрыниксы», организованная Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и приуроченная к 100-летию образования союза трех художников: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.

Проект, исследующий творчество Кукрыниксов с учетом хронологии и многообразия их деятельности, объединил 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций по всей России. Большинство произведений представлены впервые. Выставка организована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Имя «Кукрыниксы» стало не только коллективным псевдонимом, но и символом жанра острой политической карикатуры, принесшего трем художникам мировую известность. По карикатурам Кукрыниксов можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов.

Творчество Кукрыниксов многослойно. Сарказм сатирической графики, обличительный пафос плаката, беспощадность пародий, шутливая веселость дружеских шаржей, напряженный психологизм книжной иллюстрации сменяются живописными произведениями всех жанров – портрет, пейзаж, натюрморт – очень личными переживаниями и поэтическим настроением.

Экспозиция площадью более 2 000 кв.м. разместилась в 10 залах, посвященных различным периодам творчества художников: 1920-1930 годы, Великая Отечественная война и участие художников в Нюрнбергском процессе, холодная война, а также работа Кукрыниксов в театре, журнале «Крокодил» и над книжной иллюстрацией.

После прижизненной выставки художников 1977 года проект стал первой экспозицией подобного масштаба.

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