Вор-рецидивист вживается в роль строгой няни

В Москве завершились съемки сериала «Артист» режиссера Дмитрия Грибанова с Юрием Стояновым в главной роли. В новом проекте от START и телеканала «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») актер примерил на себя сразу 10 образов — от священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков, а его экранному сыну — Филиппу Бледному («Два холма», «Папины дочки. Новые») ради роли пришлось научиться играть на саксофоне.

«Мой герой еще в детстве был брошен отцом, который вел двойную жизнь и постоянно обманывал семью об источниках своего заработка, — делится Филипп Бледный. — Правда сам персонаж Юрия Николаевича Стоянова не признает себя вором, считая, что судьба вынудила его. Думаю, в этом основной конфликт. Сын разочарован в отце, он не смог простить ему вранье и то, что отец бросил семью, не пытался вернуться обратно. И все же, как мне кажется, где-то за напускной отстраненностью моего героя по отношению к отцу, скрывается большая любовь, она никуда не делась, просто обида ее застилает. Мой герой по профессии бухгалтер и работает в банке. Но наверняка какие-то актерские способности и таланты ему от отца все-таки передались. Мы просто о них еще не знаем».

Несмотря на отсутствие видимых талантов, герой Филиппа все же проявляет интерес к искусству: в одной из сцен он играет на саксофоне, чтобы впечатлить свою супругу. «Это была песня “Love me tender” Элвиса Пресли. Она достаточно простая для новичка. Музыкальный продюсер START Иван Канаев дал мне свой саксофон и сказал: “Фил, давай, учись играть”, — вспоминает Бледный. — На репетициях я сначала пытался имитировать игру на инструменте, а потом даже сам сыграл. Учитывая, сколько сил и времени было потрачено, в кадре должно выглядеть убедительно».

Вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь, — рассказывает Юрий Стоянов. — Всего в этом сериале мне предстоит быть десятью людьми, сыгранными одним персонажем, который поставлен в такие обстоятельства, что просто вынужден играть этих разных людей».

Выход сериала «Артист» запланирован на 2024 год.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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