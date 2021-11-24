Российская премьера фильма Пабло Ларраина «Спенсер» пройдет в кинотеатре «Художественный»

3 декабря 2021 года в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится российская премьера фильма Пабло Ларраина «Спенсер» с Кристен Стюарт в главной роли. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Чилийский режиссер Пабло Ларраин не в первый раз обратился к жанру биографической драмы. В 2016 году на экраны вышел его фильм «Джеки» с Натали Портман в главной роли, картина получила приз Венецианского фестиваля за лучший сценарий и три номинации на «Оскар». На этот раз Ларраин вдохновился историей принцессы Дианы, роль которой исполнила Кристен Стюарт — обладательница премий BAFTA, «Сезар» и других.

Фильм повествует о нескольких днях 1995 года. Отношения Дианы с мужем, принцем Чарльзом, обострены как никогда, пресса прогнозирует скорый развод. Принцесса вынуждена поддерживать образ семьи и изображать мир. Виндзоры традиционно собираются на рождественские праздники в поместье Сандрингем, едят и пьют за одним столом, выезжают на охоту, но перед принцессой Дианой встает вопрос, сколько еще она сможет выдержать в таких условиях.

Впервые фильм был представлен на Венецианском кинофестивале этого года в рамках основного конкурса. Ленту выпустит в прокат 9 декабря дистрибьютор «Белые ночи» в кинотеатре «Художественный».

«Фильм Пабло Ларраина — отнюдь не типовая биография принцессы Дианы: любила, страдала, умерла. Этот жанр в приложении английской королевской семьи утратил всякий смысл по причине наличия сериала “Корона”. Это сказка, о чем сказано в первом же титре картины: “сказка по мотивам реальной трагедии”. Что правда, а что ложь в ней поймут только фанаты Дианы и исследователи ее короткой жизни и безвременной гибели…», – говорит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Начало в 19:00.

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