Восемь хитов Михаила Гуцериева прозвучали на юбилейном фестивале «Песня года»

4 декабря 2021 года во Дворце спорта «Мегаспорт» имени А.В. Тарасова прошёл фестиваль «Песня года», в этом году отмечающий знаковый юбилей — 50-летие со дня первого эфира на центральном советском телевидении. На праздничном концерте особое место заняли песни, написанные поэтом Михаилом Гуцериевым, ставшим самым востребованным автором фестиваля в 2021 году. Во время культового предновогоднего концерта прозвучали сразу восемь песен этого талантливого поэта.

Такой результат закрепил статус Михаила Гуцериева, как популярнейшего хитмейкера российской эстрады. Ведь, как известно, участие в концерте «Песни года» является итогом лидерских позиций музыкального произведения в различных хит-парадах и чартах, а также о его признании широким слушателем.

Песни на стихи Михаила Гуцериева, прозвучавшие со сцены «Мегаспорта», стали истинным украшением фестиваля, а их исполнение порадовало зрителей необычной режиссурой и красивой, яркой хореографией.

Виктория Кохана и Филипп Киркоров

Так, выступление Филиппа Киркорова с философской песней «По камням по острым», по мнению критиков, окутало зрителей шлейфом лёгкой ностальгии, погрузив в воспоминания о прошлом.

В юбилейный для фестиваля год организаторы приняли решение учредить специальный приз «Успех года», который вручается композитору, ставшему автором наибольшего числа песен в программе музыкального фестиваля. И Виктория Кохана, написавшая музыку к композициям «По камням по острым», «Что с тобой? Как же я?», «Большая любовь», стала первым обладателем этой награды, что стало для неё приятной неожиданностью:

«Задача композитора заключается в том, чтобы создавать песни, попадающие в сердца слушателей. Искренне благодарна зрителю за высокую оценку моего творчества».

Николай Басков и Любовь Успенская

Николай Басков и Любовь Успенская на время перенеслись в Поднебесную и, расхаживая по романтичному парку среди пагод, фонарей и фонтанов, рассуждали о «Большой любви».

«Мы безумно счастливы за авторов этой прекрасной песни, получивших заветные дипломы «Песни года». За последние несколько дней это уже второе признание «Большой люби»: на днях мы стали победителями Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021» в номинации «Городской романс». Это прямое доказательство зрительской любви к песне», — поделился эмоциями после выступления народный артист РФ Николай Басков.

Стас Михайлов и Таисия Повалий выступили в роли аристократичной семьи. На сцены они задавали «вечные вопросы» «Что с тобой?» и «Как же я?». Настоящие страсти бушевали в старинном замке, на помощь главным героям в кульминации номера сбежались даже придворные.

«У меня есть много песен со словами «без тебя», «для тебя», но такой всеобъемлющей композиции — не было. Строчка «Без тебя шар земной не Земля / Небо падает вниз без тебя» — самая красивая фраза в этой песне, она очень точно передаёт всю палитру чувств героев», — рассказал Стас Михайлов.

Григорий Лепс

Григорий Лепс украсил концерт своим монументальным исполнением песни «Не троньте душу грязными руками». Настоящая картина судного дня развернулась на сцене, повергнув зрителя в оцепенение.

«Не троньте душу грязными руками» — особенная песня в моём репертуаре. Поэт Михаил Гуцериев написал мудрые, глубокие стихи: у него свой неповторимый авторский почерк, он трепетно относится к каждой строчке, каждому слову. Исполняя эту композицию, я каждый раз проживаю её по-новому. И это действительно уникально», — отметил певец Григорий Лепс.

Атмосфера бразильского карнавала царила во время выступления Ярослава Сумишевского. Атрибутика и постановка номера подчеркнули зажигательный латиноамериканский мотив композиции.

«Я человек романтичный, и мне очень близка любовная лирика, поэтому я с большим удовольствием исполнил «Ты не суди меня». Когда автором стихов является сам Михаил Гуцериев, а саундпродюсером — Михаил Шуфутинский, нет сомнений, что песня станет хитом. Её полюбили зрители, и теперь она является важнейшей частью моей концертной программы», — рассказал Ярослав Сумишевский.

Прилетевшая специально для выступления на «Песне года» Наталья Гордиенко исполнила свой главный хит уходящего года «Туз буби».

Наталья Гордиенко

«Туз буби» — моя счастливая карта! Эта песня настолько многогранна, что каждое выступление становится непохожим на предыдущее. Михаил Гуцериев как никто другой умеет в стихотворной форме играть с образами и смыслами. Дай Бог, чтобы следующий год был таким же калейдоскопом насыщенных моментов и эмоций, как год уходящий», — сказала певица Наталья Гордиенко.

Дипломами «Песни года 2021» были отмечены следующие хиты Михаила Гуцериева: «Большая любовь» Николая Баскова и Любови Успенской (муз. Виктория Кохана), «По камням по острым» Филиппа Киркорова (муз. Виктория Кохана), «Что с тобой? Как же я?» Стаса Михайлова и Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана), «Теряю сознание» Валерии (муз. Сергей Ревтов), «Туз буби» Натальи Гордиенко (муз. Димитрис Контопулос и Филипп Киркоров), «Не троньте душу грязными руками» Григория Лепса (муз. Андрей Мисин), «Ты не суди меня» Ярослава Сумишевского (муз. Андрей Ктитарев и Алексей Романоф), «Летом на фиесте» Артура Пирожкова (муз. Dieter Bohlen).

Артур Пирожков

Телеверсия фестиваля «Песня года 2021» смотрите 1 и 2 января в эфире телеканала «Россия 1».

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