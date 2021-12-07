NASTYA VO выпустила новый трек «Чудеса»

Трек «Чудеса» от NASTYA VO врывается в музыкальную рутину, чтобы добавить грува и ритма.

Он построен в лучших традициях R’n’B 2000х: мягкие гитарные мотивы сменяются четким качающим ритмом и речетативом. Очень расслабляющая мелодия и заедающий в голове текст помогают расслабиться и проникнуться атмосферой песни, где-то погрустить, где-то поностальгировать, ведь то, о чем поет NASTYA VO знакомо каждому человеку и откликается в его сердце.

Эта песня поднимает проблемы нахождения в уже изживших себя отношениях, когда оба партнера так или иначе стараются держаться за еще связывающую их нить, рассчитывая вернуть прежние времена и чувства. Но результатом становятся либо ссоры, скандалы, недопонимания, либо наоборот — полная эмоциональная апатия. И после такого тяжелого периода вера в чудеса, чувства, искренность пропадает, хочется спрятать от всех свое сердце и душу, чтобы их больше никто не ранил.

Но что, если после всех невзгод на небосклоне проявится солнце и отношения начнут налаживаться, а любовь окрепнет и перейдет на новый уровень. Стоит ли рубить с плеча и обрывать все нити или все-таки постараться их укрепить, пережив сложный период?

Ответ на этот вопрос и ищет певица в своей песне, однако он у каждого свой, поэтому ностальгируйте и переосмысляйте свою жизнь с новым треком NASTYA VO «Чудеса», который доступен к прослушиванию на всех музыкальных площадках страны.

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