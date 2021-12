«Вечер с Адель». Премьера на Первом канале

«Вечер с Адель» — специальная телепрограмма с участием британской певицы, вышедшая в эфир CBS 14 ноября 2021 года. Под аккомпанемент живого оркестра и в присутствии звезд шоу-бизнеса знаменитая англичанка, триумфально вернувшаяся на музыкальную сцену спустя нескольких лет, исполнила песни с нового альбома «30» (Easy On Me, Hold On, Love Is A Game), а также другие свои хиты (Hello, Skyfall, I Drink Wine, Someone Like You, When We Were Young, Make you Feel My Love, Rolling In The Deep). Съемка проводилась на территории Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе.

Coverage of the CBS special Adele One Night Only, live from the Griffith Park Observatory in Los Angeles, scheduled to air on the CBS Television Network and streaming on Paramount+. Pictured (L-R): Adele. Photo: Cliff Lipson/CBS ©2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

В эту же программу вошло интервью Адель легендарной Опре Уинфри, в котором певица не обошла стороной ни одну из тем, интересующих ее фанатов со всего мира. Расставание с мужем и связанные с этим переживания и тяжелые минуты («Мне кажется, в новом альбоме я развожусь с ним»). Очень непростые взаимоотношения с отцом, которые наладились лишь в последние дни его жизни («Мы с ним обрели мир в отношении друг друга как раз, когда он умирал, и ощущение зияющей пустоты исчезло»). Радикальное похудение (минус 45 кг), на которое она пошла вовсе не из-за стремления к худобе, а желая преодолеть в себе состояние тревоги и ощущение раздвоения («Я чувствовала, что я сама здесь, а мое тело где-то на другой планете»). О неожиданно возникшей дружбе с новой соседкой – Меган Маркл и ее мужем принцем Гарри. О сыне, который впервые в жизни наблюдал за живым концертом мамы. И о многом другом.

Когда? 18 декабря в 23:05 на Первом канале.

