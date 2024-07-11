«Вот Вы и Я»: Образ женщины в поэзии Петра Вяземского

Межмузейный выставочный проект «Вот вы и я…», подготовленный при поддержке Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, посвящен образу женщины в поэзии князя П.А. Вяземского. Адресатами его лирических посланий становились супруга, племянницы, любимые внучки, очаровательные соседки – владелицы окрестных усадеб и, конечно, признанные светские красавицы, восхищавшие своим умом, изысканностью и дарованиями не только П.А. Вяземского, но и А.С. Пушкина и других поэтов Золотого века русской культуры.

В сознании П.А. Вяземского существовали две модели идеального женского образа: мать семейства, хранительница домашнего очага и любезная хозяйка салона, умело организующая удовольствия светского «общежития», без которого невозможна высокая дворянская культура. В многочисленных мадригалах, посланиях, записях в альбомах поэт воздавал хвалу своим современницам, применяя для этого типичный для его эпохи набор метафор и аллегорий. Рационалист и скептик, он не любил посвящать других в сокровенные тайны своей души. Пожалуй, лишь в циклах стихотворений, посвященных А.О. Смирновой и М.И. Ламздорф, прорывался у П.А. Вяземского голос искреннего чувства: в первом случае – участия и дружества, прошедшего проверку годами, во втором – поздней и во многом трагической любви.

Представленные на выставке портреты знаменитых современниц П.А. Вяземского – З.А. Волконской, А.О. Смирновой, М.А. Потоцкой, А.Д. Баратынской, Е.Н. Ушаковой и др. – из собраний Государственного музея А.С. Пушкина и Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля удачно дополняют изысканные женские аксессуары той эпохи. Среди последних особенно интересны мемориальные предметы из семьи Вяземских, предоставленные Государственным музеем истории российской литературы им. В.И. Даля: женский браслет, табакерка, пудреница в виде раковины, а также старинный альбом для фотографий. Также обращают на себя внимание воспроизведения автографов П.А. Вяземского из собрания Государственного архива литературы и искусства.