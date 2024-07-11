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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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День шоколада на ВДНХ

editor
By editor
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всемирный день шоколада - вднх

В честь Всемирного дня шоколада – отмечается 11 июля, ВДНХ вспоминает о том, в каких павильонах Выставки подавали уникальные сладости раньше, а также рассказывает, где сегодня можно попробовать самые вкусные шоколадные десерты.

Многие десятилетия Главная выставка была и остается городским пространством, где любителям сладостей и, в частности, шоколада было что попробовать и чему удивиться. Кстати, специально к открытию Выставки в 1939 году выпустили 16 новых сортов шоколада и конфет в фирменной упаковке. Именно тогда начал продаваться пористый шоколад, рецепт которого был разработан в НИИ кондитерской промышленности.

Шоколадная история ВДНХ: «Главкондитер», «Никштукас», «Буратино»

На ВДНХ выставлялась кондитерская продукция фабрик «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Большевик», кондитерской фабрики имени Крупской и других. С 1954 по 1964 год на Выставке работал павильон «Главкондитер». В роскошном здании, напоминающем свадебный торт, демонстрировались лучшие образцы изделий кондитерской отрасли, а на открытых террасах располагалось кафе, где можно было попробовать изысканные сладости всех видов и сортов. Подарочные коробки шоколада были украшены яркой виньеткой из колосьев и фруктов с изображением эмблемы Выставки. Особым спросом пользовались шоколадные наборы «Письмо с выставки», конфеты и печенье в которых были завернуты в бумагу с изображениями павильонов.

В 1969 году возле Южного входа появилось кафе-кондитерская, в меню которой помимо конфет были сладкая выпечка и мороженое в металлических креманках. Также в разные годы на Выставке работали специализированные детские кафе, где продавались всевозможные сладости. Например, в кафе «Никштукас», которое было открыто в 1965 году на ВДНХ для детей от 2 до 12 лет, подавали крошечные, по 10 граммов, шоколадные пирожные, коктейли, мороженое разных сортов, включая, конечно, шоколадное.

В детском кафе «Буратино», которое работало на ВДНХ в 1968 году, малыши могли попробовать фирменное мороженое «Белочка» — с шоколадом и тертым миндалем. В этом кафе ребят у входа встречал папа Карло, веселили Артемон и Мальвина. Нарядные официантки работали в костюмах Красной Шапочки, а по телевизору, который стоял в зале, показывали мультфильмы и детские передачи.

День шоколада продолжается

На Главной выставке страны и сегодня можно попробовать множество оригинальных десертов. Так, любителей необычных сладостей ожидают в ресторане «Домик в саду». Шеф-повар ресторана Юрий Корнеев, вдохновившись величием арки Главного входа ВДНХ, разработал 3D-десерт — точную копию арки из шоколада. Образец кондитерского искусства весит 600 граммов и выполнен по архитектурной компьютерной модели реального прототипа. Арка установлена на хрустящий «фундамент» из безе. Команда ресторана занималась созданием идеального рецепта более года. Приготовление десерта занимает около восьми часов и является технически сложным процессом.

За шоколадными десертами можно зайти в кафе «Урожай» или полакомиться ими в кафе-киосках «Булочка», которые расположены на территории ВДНХ. Одним из любимых десертов посетителей кафе «Урожай» и киосков «Булочка» является фирменный шоколадный эклер. Крем для этого пирожного готовят с добавлением горького шоколада и сливок. Стоит здесь попробовать и шоколадную колбасу (шоколадное тесто с добавлением печенья, посыпается сахарной пудрой), и печенье «Кукис» (песочное тесто с добавлением кусочков шоколада).

В греческом бистро «Всё Есть» также есть выпечка с шоколадом, причем весьма оригинальная. В этом бистро любителям сладкого предложат пончики лукумадес. Традиционный греческий десерт — небольшие шарики из дрожжевого теста с добавлением корицы, обжаренные во фритюре, — здесь подают с апельсином и ганашом из белого шоколада. Еще одна гастролокация с интересным шоколадным десертом в меню — кафе «Свадьба соек». Хрустящие шоколадные вафли готовятся по фирменному рецепту из вафельной крошки и бельгийского шоколада, они подаются с сырно-творожным кремом.

А подлинным гурманам и ценителям шоколада рекомендуется посетить ресторан «Московское небо» на ВДНХ. Именно этот ресторан работает в павильоне «Главкондитер» и во многом продолжает его традиции. Так, например, в меню ресторана есть шоколадные конфеты ручной работы с разнообразными начинками: вишня с ромом, ириска с фундуком, трюфель — черная смородина, трюфель — маракуйя.

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