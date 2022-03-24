Стартовал сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры

Федеральное агентство по туризму объявило о старте трех новых грантовых программ поддержки туристического бизнеса в 2022 году. На всю грантовую поддержку Ростуризмом предусмотрено 3,5 млрд рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прием заявок от субъектов Российской Федерации завершится 5 апреля.

По итогам конкурса будут определены регионы, которые получат федеральное софинансирование. Далее уже в регионах пройдут конкурсы среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, развивающих туризм в регионах.

На субсидии полученные из бюджета регионы вместе с предпринимателями смогут:

открыть новые кемпинги и автокемпинги;

обустроить пляжи и туристические маршруты;

создать новые авторские маршруты и экскурсии;

обустроить туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью;

обустроить места отдыха туристов, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации и др.

«Новые грантовые программы очень важны для всех регионов, в том числе и для Подмосковья, – сказал министр туризма Московской области Алексей Шимко. – В первую очередь потому, что эти гранты предусматривают реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры».

Максимальные размеры гранта для предпринимателей Московской области составят от 4 до 13,3 млн рублей, в зависимости от направления проекта. Проекты должны быть реализованы предпринимателями до 31 декабря 2022 года.

Подробная информация представлена на сайте Ростуризма.

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