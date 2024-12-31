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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Возврат к Красоте: Манифест художника-визионера Александра Беридзе

editor
By editor
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манифест александра беридзе
Изображение предоставлено художником Александром Беридзе

Сегодня как никогда остро встали вопросы: по какому пути развития пойдёт Человечество? Как будут развиваться Культура и Искусство? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны оставить в прошлом эпоху постмодерна, которая воздвигла искусство на отрицании Красоты. Эпоха, утверждающая, что художник и его произведение разделены, что всё уже сделано, а новое невозможно, завела нас в тупик.

Но Искусство — это язык Вечности. Это способ Человечества отразить своё пребывание на Земле, начиная с наскальных рисунков и заканчивая величайшими шедеврами. Искусство не нуждается в переводе; оно универсально и понятно каждому.

Кризис, в котором мы оказались, произошёл от подмены понятий. Искусство стало товаром. Рынок диктует правила, и духовное стало вторичным по сравнению с материальным. Мы забыли, что человек пришёл в этот мир, чтобы стать более духовным, а не для того, чтобы накопить больше материальных благ.

Красота бесконечна, как и наша Вселенная. Она не нуждается в концепциях или аннотациях. Она сама внятно говорит с нами, пробуждая высшие чувства.

Я, Александр Беридзе, провозглашаю новую Эру — Эру Возврата к Красоте. Эру, которая восстановит гармонию между духовным и материальным. Мы должны вернуть Красоте её первостепенное значение, ведь только истинное Искусство способно преобразить Человека и сделать его ближе к своему Творцу.

Часть I. Красота и её сакральное значение

Красота — это проявление высшей гармонии, идеальный баланс между внешним и внутренним, материальным и духовным. Она возникает там, где соединяются человеческое мастерство и вдохновение, нисходящее свыше. Настоящая Красота всегда связана с сакральным, она несёт в себе отпечаток Божественного.

Искусство — это акт созидания, подобный Божественному творению. Художник не просто изображает мир, он трансформирует его, передавая свою духовную энергию и внутреннюю истину через форму, цвет, движение. В каждом великом произведении искусства присутствует неуловимая тайна, нечто большее, чем сумма его частей.

Художник — это проводник, посредник между земным и небесным. Он открывает зрителю то, что выходит за пределы обыденного восприятия, он пробуждает в нём связь с вечным. Это требует от художника не только мастерства, но и духовной зрелости, честности и осознанности.

Искусство, наполненное Красотой, — это не просто отражение мира, это путь к его трансформации. Через истинное искусство мы становимся лучше, мы становимся ближе к пониманию себя, друг друга и Вселенной.

Часть II. Уроки прошлого и кризис настоящего

История искусства — это история человечества. Сакральное всегда занимало центральное место в творчестве великих мастеров прошлого.

Древние греки стремились к идеалу гармонии и пропорций. Эпоха Возрождения возвела человека в центр мироздания, видя в нём отражение Божественного. Даже в эпоху Романтизма, полного страстей и противоречий, искусство продолжало искать ответы на сакральные вопросы.

Однако современность внесла разлад. Постмодерн разрушил связь между художником и зрителем, между искусством и духовностью. Искусство стало концептуальным, часто провокационным, ориентированным на шок и коммерцию. Оно перестало вдохновлять и исцелять, а вместо этого стало продуктом потребления.

Мы живём в эпоху цифровизации, где технологии открывают невероятные возможности, но и создают угрозу обезличивания. Искусственный интеллект генерирует картины, лишённые души, а NFT-арт превращает искусство в объект спекуляций. Мы утратили ориентиры, и только возвращение к сакральному в искусстве способно изменить это.

Часть III. Воплощение Возврата к Красоте

Возвращение Красоты требует конкретных действий.

Художник нового времени должен стать не только мастером, но и проводником сакрального. Он должен черпать вдохновение не из внешнего, а из внутреннего. Его задача — вернуть искусству способность пробуждать душу и вдохновлять.

Мы должны восстановить связь между искусством и обществом. Это возможно через возрождение художественного образования, где Красота и мастерство вновь станут центральными понятиями. Музеи и галереи должны превратиться в храмы искусства, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью чего-то великого.

Технологии не должны быть врагом, они могут стать союзником. Цифровое искусство, наполненное сакральным содержанием, может стать инструментом для передачи Красоты миллионам людей по всему миру.

И наконец, этика должна вновь стать основой творчества. Настоящий художник всегда осознаёт свою ответственность перед обществом и будущими поколениями. Его творчество должно вдохновлять и созидать, а не разрушать.

Часть IV. Призыв к Возврату Красоты

Красота спасёт мир. Но сегодня она сама нуждается в спасении.

Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть искусству его сакральное предназначение. Это задача художников, зрителей, общества в целом. Мы должны создать пространство, где искусство вновь станет мостом между Божественным и земным.

Я призываю художников всех стран: творите Красоту, не бойтесь идти против течения, помните о своей сакральной миссии. Я призываю зрителей: ищите Красоту, поддерживайте тех, кто стремится её воплощать. И я призываю общество: создавайте условия, где искусство станет частью нашей духовной жизни.

Сегодня мы пишем новую главу в истории человечества. Пусть эта глава будет посвящена Возвращению Красоты.

Художники и творцы всего мира, объединяйтесь под знаменем Божественной Красоты

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