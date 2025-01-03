Театру сказок на ВДНХ шесть лет

2 января 2025 года Театру сказок на ВДНХ исполняется шесть лет. Одна из главных детских локаций Выставки находится в семейном тематическом парке «Орион» и пользуется большой популярностью у гостей. С момента открытия здесь провели почти три тысячи интерактивных шоу, которые посмотрели более 62 тысяч посетителей. Проект организуется командой ВДНХ совместно с медиагруппой «Красный квадрат».

Театр сказок открылся на ВДНХ 2 января 2019 года. Он расположился в обновленном павильоне № 9, который был построен в 1951 году по проекту архитектора В.В. Жарова как павильон «Торф», а в 1964 годы поменял свое назначение и был переименован в «Юные техники». В ходе капитального ремонта специалисты сохранили исторический облик здания. В частности, на фасадах восстановили художественную лепнину, включая скульптурную эмблему на портике, состоящую из шести склоненных знамен и земного шара с надписью «СССР», отреставрировали деревянный тамбур, отремонтировали фасады и крышу.

Уже шесть лет в Театре сказок проходят шоу, основанные на уникальных мультимедийных технологиях с использованием 3D-графики, кинотехнологии Motion Capture и анимированных героев. Во время спектакля актер управляет движениями персонажа на большом экране и напрямую общается со зрителями в зале. Гости становятся не просто зрителями, а непосредственными участниками интерактивного представления и могут даже участвовать в создании сюжета.

Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу в фойе театра, где на лесной опушке гостей встречает шестиметровый волшебный дуб, исполняющий желание, аниматроник в виде дракона, три головы которого выглядывают из кроны и сверкают огненными глазами, а также интерактивный гриб-говорун. Все сотрудники театра — персонажи книг и сказок: вместо гардеробщицы одежду у посетителей принимает волк, а шоу-программу перед началом спектаклей проводят скоморохи.

За дверями, выполненными в виде старинной книги, располагается уютный зрительный зал с «лесными» декорациями. Шоу показывают на большом экране с диагональю шесть метров. Кроме того, здесь размещены шесть дополнительных экранов, на которых во время представления оживают портреты сказочных персонажей. Юные зрители могут удобно расположиться на пуфах в первых рядах у «сцены», а для их родителей предусмотрены мягкие диванчики.

Представления рассчитаны на детей от трех лет, но будут интересны и взрослым. Сценарии всех спектаклей основаны на русских народных сказках. Первым из них стала постановка «Сказка номер один», рассказывающая историю о Змее Драконыче, Богатыре и Царевне.