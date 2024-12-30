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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Яркие образы на премии FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2024»

editor
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Марина Лодвикова (Брилка)
Марина Лодвикова (Брилка)

В отеле The Carlton, Moscow состоялась 14-я ежегодная премия телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2024»

На премии FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2024» звезды продемонстрировали свои безупречные образы, но первое место безоговорочно досталось психологу и женскому наставнику Марине Лодвиковой (Брилке). Она выбрала элегантное черное платье с открытыми плечами, которое великолепно подчеркнуло ее фигуру. Образ Марина дополнила черным клатчем и драгоценными украшениями: браслетом, кольцом и ожерельем, усыпанным камнями. Завершала стильный лук элегантная прическа в стиле гедсби и бутильоны, что стало стопроцентным попаданием в десяточку.

ольга бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова также порадовала поклонников, выбрав черное мерцающее платье в пол с рукавами, оформленными перьями и эффектными разрезами.

Лариса Долина
Лариса Долина

Лариса Долина блистала в платье из пайеток золотого цвета, а Татьяна Бакальчук предпочла бархатное изделие в модном бордовом оттенке.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Не осталась в стороне и Анастасия Волочкова, удивившая всех эффектным образом: она надела парик с челкой и вечернее платье в золотых пайетках с глубоким разрезом, украшенное черными бантами.

Ирина Дубцова
Ирина Дубцова

Ирина Дубцова представила смелый тотал-красный образ с платьем интересного кроя и легким летящим пальто.

Зара
Зара

Зара, вышла на красную дорожку в черном платье с асимметричными вырезами и открытым животом, украшенном поясом с серебряными пайетками. Образ она дополнила очень длинными серьгами с камнями, что сделало ее вид поистине завораживающим.

Фото © пресс-служба FASHION TV RUSSIA

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