Яркие образы на премии FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2024»

В отеле The Carlton, Moscow состоялась 14-я ежегодная премия телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2024»

На премии FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2024» звезды продемонстрировали свои безупречные образы, но первое место безоговорочно досталось психологу и женскому наставнику Марине Лодвиковой (Брилке). Она выбрала элегантное черное платье с открытыми плечами, которое великолепно подчеркнуло ее фигуру. Образ Марина дополнила черным клатчем и драгоценными украшениями: браслетом, кольцом и ожерельем, усыпанным камнями. Завершала стильный лук элегантная прическа в стиле гедсби и бутильоны, что стало стопроцентным попаданием в десяточку.

Ольга Бузова также порадовала поклонников, выбрав черное мерцающее платье в пол с рукавами, оформленными перьями и эффектными разрезами.

Лариса Долина блистала в платье из пайеток золотого цвета, а Татьяна Бакальчук предпочла бархатное изделие в модном бордовом оттенке.

Не осталась в стороне и Анастасия Волочкова, удивившая всех эффектным образом: она надела парик с челкой и вечернее платье в золотых пайетках с глубоким разрезом, украшенное черными бантами.

Ирина Дубцова представила смелый тотал-красный образ с платьем интересного кроя и легким летящим пальто.

Зара, вышла на красную дорожку в черном платье с асимметричными вырезами и открытым животом, украшенном поясом с серебряными пайетками. Образ она дополнила очень длинными серьгами с камнями, что сделало ее вид поистине завораживающим.

Фото © пресс-служба FASHION TV RUSSIA